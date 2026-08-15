ΟΦΗ: Ιστορικό ρεκόρ - Ξεπέρασαν τα 7.000 τα διαρκείας

Ένα ακόμη σημαντικό ρεκόρ καταγράφει ο ΟΦΗ, με τον κόσμο της ομάδας να αποδεικνύει έμπρακτα τη στήριξή του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας έχει ξεπεράσει ήδη το φράγμα των 7.000 καρτών, αριθμός που αποτελεί την καλύτερη επίδοση στην ιστορία του συλλόγου. Οι φίλοι του ΟΦΗ ανταποκρίθηκαν μαζικά στο κάλεσμα της ομάδας, δημιουργώντας νέα δεδομένα αναφορικά με την παρουσία του κόσμου στις εξέδρες.

Το νέο ρεκόρ αποτελεί ξεχωριστό επίτευγμα για τον σύλλογο, καθώς αποτυπώνει το αυξημένο ενδιαφέρον και την προσδοκία που υπάρχει γύρω από την ομάδα ενόψει της νέας σεζόν. Η δυναμική που αναπτύσσεται στις τάξεις των φιλάθλων αναμένεται να μεταφερθεί και στο γήπεδο, με τον ΟΦΗ να προσδοκά σε μια έδρα που θα αποτελέσει σημαντικό «όπλο» στην προσπάθειά του.

Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας συνεχίζεται και ολοκληρώνεται τα μεσάνυχτα της Κυριακής 16 Αυγούστου. Μέχρι τότε, οι φίλαθλοι του ΟΦΗ έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν την κάρτα διαρκείας τους και να γίνουν μέρος της ιστορικής επίδοσης που σημειώνει ο σύλλογος.

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