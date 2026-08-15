Θερινές εκπτώσεις: «Βουτιά» στην αγορά – Μειωμένες οι πωλήσεις και πιεσμένοι οι καταναλωτές

Υποτονική είναι η εικόνα στην αγορά κατά τη διάρκεια των φετινών θερινών εκπτώσεων, με την περιορισμένη αγοραστική δύναμη των καταναλωτών να επηρεάζει σημαντικά τον τζίρο των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με έρευνα, του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, το 55% των επιχειρήσεων κατέγραψε μειωμένες πωλήσεις σε σχέση με πέρυσι, ενώ μόλις το 12% σημείωσε αύξηση. Παράλληλα, εντείνεται ο ανταγωνισμός από τις μεγάλες διεθνείς ηλεκτρονικές πλατφόρμες, παρά την επιβολή του τέλους των 3 ευρώ στα μικροδέματα από τρίτες χώρες.

Οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις εμφανίζονται να πλήττονται περισσότερο, καθώς μέρος της κατανάλωσης μεταφέρεται προς μεγαλύτερες αλυσίδες και ηλεκτρονικά καταστήματα.

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