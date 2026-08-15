Κρήτη: Κορυφώνεται το "σαφάρι" φοροελέγχων και στο βάθος... απεργία των εφοριακών

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Ισως το τελευταίο τριήμερο ελέγχων πραγματοποιούν οι εφοριακοί σε τουριστικές και όχι μόνο περιοχές, μετά την εξαγγελία για απεργία - αποχή από τις 17 έως και τις 26 Αυγούστου.

Η απόφαση ελήφθη μετά την αποστολή εξωδίκου προς την πολιτική ηγεσία και τη διοίκηση της ΑΑΔΕ, με την Ομοσπονδία να θέτει σειρά ζητημάτων που, όπως υποστηρίζει, αφορούν τις συνθήκες εργασίας και τη λειτουργία των φορολογικών υπηρεσιών.

Οι εφοριακοί καταγγέλλουν έλλειψη βασικής υλικοτεχνικής υποδομής, ακραία υποστελέχωση, συνεχείς υπερβάσεις του ωραρίου, απλήρωτες υπερωρίες και χρήση ακατάλληλων ή ακόμη και επικίνδυνων υπηρεσιακών οχημάτων.

Η χρονική συγκυρία της κινητοποίησης αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι ημερομηνίες συμπίπτουν με την κορύφωση της τουριστικής κίνησης. Πρόκειται, παράλληλα, για περίοδο κατά την οποία η ΑΑΔΕ έχει προγραμματίσει αυξημένη παρουσία ελεγκτικών κλιμακίων σε τουριστικούς προορισμούς και σε επιχειρήσεις που θεωρούνται υψηλότερου κινδύνου για φορολογικές παραβάσεις.

Σήμερα 15 και αύριο 16 Αυγούστου πάντως οι εφοριακοί συνεχίζουν τις εξορμήσεις σε τουριστικές περιοχές, ανάμεσά τους η Κρήτη, και στο στόχαστρο βρίσκονται, εστιατόρια, ταβέρνες, beach bar, κέντρα διασκέδασης και αναψυχής, τουριστικά καταλύματα, επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων αλλά και ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Πανελλαδικά οι καταγγελίες των ίδιων των πολιτών για φορολογικές παραβάσεις μέσω των ψηφιακών εφαρμογών έχουν ξεπεράσει τις 320.000.

Στην εφαρμογή «Appodixi» έχουν υποβληθεί περίπου 225.000 αναφορές, εκ των οποίων οι μισές είναι επώνυμες.

Στην Πλατφόρμα Καταγγελιών, έχουν καταγραφεί άνω των 97.000 αναφορών, με περίπου 10.000 επώνυμες καταγγελίες, οι οποίες εξετάζονται κατά προτεραιότητα από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

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