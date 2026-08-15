Ευρωπαικό πρωτάθλημα στίβου: Εκπληκτικές Ντρισμπιώτη και Τσινοπούλου στην 4η και 5η θέση της Ευρώπης

Ακόμη μία σπουδαία επιτυχία στην καριέρα της, πρόσθεσε σήμερα (15/8) η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη. Η 42χρονη βαδίστρια και δις πρωταθλήτρια Ευρώπης (σ.σ. στα 20 και 35χλμ του 2022) κατέκτησε την 4η θέση στον Μαραθώνιο του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, που διεξάγεται στο Μπέμιγχαμ, καθώς κάλυψε την απόσταση σε τρεις ώρες, 22 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα.

Αμέσως μετά την Ντρισμπιώτη, τερμάτισε η 36χρονη εορτάζουσα, Παναγιώτα Τσινοπούλου (3:25.14), ενώ τα τρία μετάλλια κατέκτησαν κατά σειρά, η Ιταλίδα, Σοφία Φιορίνι (3:15.11), η Πολωνή, Καταρζίνα Ζντζιέμπλο (3:19.50) και η Ισπανίδα, Ρακέλ Γκονζάλεθ (3:20.49).

Λίγο μετά τον τερματισμό η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη δήλωσε: «Δεν ονειρεύθηκα την 4η θεση. Είναι ο πρώτος Μαραθωνιος για εμενα. Είχα έναν τραυματισμό και είμαιε δώ μα πέντε ημέρες προπόνηση. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Η διαδρομή ήταν πολύ δύσκολη και παρά το γεγονός ότι οι συνθήκες ήταν φανταστικές, ο φόβος ήταν να μην τερματίσουμε. Είναι πάρα πολύ καλή η θέση και είμαι ακόμη εδώ για όσους θέλουν να με διώξουν. Κοιτάζω τα πράγματα ημέρα με την ημέρα. Είμαι πολύ σκληρή και θα γίνω ακόμη πιο σκληρή», ενώ η Παναγιώτα Τσινοπούλου, τόνισε:

«Είμαι πολύ χαρούμενη. Ηταν μία χρονιά αλλαγών για εμένα και εάν δεν ήταν ο άνδρας μου, τώρα θα ήμουν σπίτι μου. Με πίεσε πολύ και μου είπε ότι έχω πολλά πράγματα να δώσω ακόμη. Ηταν σωστές οι επιλογές που έκανα και θέλω να ευχαριστήσω τον άνδρα μου, ο οποίος ήταν καθημερινά δίπλα μου και με πίεζε ακόμη και όταν ήμουν κουρασμένη για να πάω για προπόνηση. Χωρίς αυτόν δεν θα είχα την 5η θέση, θα είχα σταματήσει».

Παράλληλα, στην 15η θέση (3:51.36) κατετάγη η Ευσταθία Κουρκουτσάκη, ενώ η Ολγα Φιάσκα δεν κατάφερε να τερματίσει.

Ο αγώνας των ανδρών



Στα 38 του ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ δεν σταματά να είναι διψασμένος για διακρίσεις και να πετυχαίνει ρεκόρ. Στο Μπέρμιγχαμ κάλυψε τα χιλιόμετρα του Μαραθωνίου σε 3:18.25,. πολύ πιο κάτω από τις 3:24.07 που είχε σημειώσει το Γενάρη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην Αλίαρτο και ήταν μέχρι σήμερα η καλύτερη επίδοση στην Ελλάδα. Στην κούρσα του στο Μπέρμιγχαμ τερμάτισε 21ος μεταξύ 30 αθλητών

Ατομικά ρεκόρ πέτυχαν και οι άλλοι δύο Έλληνες που έλαβαν μέρος στον αγώνα. Ο Γιώργος Κελεπούρης ήταν 26ος με χρόνο 3:24.37 και ο Ανδρέας Καραγιάννης 27ος με 3:44.32. Τα ρεκόρ τους πριν από τη συμμετοχή τους στο Μπέρμιγχαμ ήταν 3:29.23 και 3:52.33 αντίστοιχα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ