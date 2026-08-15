Στόιτσκοφ για ΟΦΗ – ΤΣΣΚΑ: «Το γεγονός ότι δεν έχει ξεκινήσει το ελληνικό πρωτάθλημα μας δίνει πλεονέκτημα»

Στο μεγάλο πλεονέκτημα που, όπως εκτιμά, έχει η ΤΣΣΚΑ Σόφιας απέναντι στον ΟΦΗ ενόψει των δύο αναμετρήσεων για τα playoffs του Europa League στάθηκε ο Χρίστο Στόιτσκοφ.

Ο θρύλος του βουλγαρικού ποδοσφαίρου υποστήριξε ότι το γεγονός πως το ελληνικό πρωτάθλημα δεν έχει ακόμη ξεκινήσει μπορεί να λειτουργήσει υπέρ της ΤΣΣΚΑ, καθώς οι Βούλγαροι έχουν ήδη δώσει 9 επίσημα παιχνίδια και βρίσκονται σε καλύτερο αγωνιστικό ρυθμό. Η σχετική εκτίμηση μεταφέρεται και από τον βουλγαρικό Τύπο μετά την πρόκριση της ΤΣΣΚΑ επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ.

«Το γεγονός ότι το ελληνικό πρωτάθλημα δεν έχει ξεκινήσει ακόμη δίνει στην ΤΣΣΚΑ ένα πλεονέκτημα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Στόιτσκοφ, εξηγώντας πως ο αγωνιστικός ρυθμός είναι ιδιαίτερα σημαντικός προκειμένου μια ομάδα να φτάσει στην επιθυμητή αγωνιστική κατάσταση.

«Ο ΟΦΗ υστερεί σε ρυθμό»

Σύμφωνα με τον Στόιτσκοφ, ο ΟΦΗ βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μειονεκτική θέση ως προς τον αγωνιστικό ρυθμό, καθώς το ελληνικό πρωτάθλημα δεν έχει αρχίσει.

Οι Κρητικοί, βέβαια, έχουν ήδη δώσει ένα επίσημο παιχνίδι, καθώς αντιμετώπισαν την ΑΕΚ στον τελικό του Super Cup Ελλάδας και κατέκτησαν το τρόπαιο στα πέναλτι. Ωστόσο, ο Στόιτσκοφ θεωρεί ότι η ΤΣΣΚΑ έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα λόγω των περισσότερων επίσημων αγώνων που έχει ήδη δώσει.

«Από αυτή την άποψη, ο ΟΦΗ υστερεί και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε, έχοντας φτάσει ως εδώ», τόνισε, στέλνοντας παράλληλα ξεκάθαρο μήνυμα στους ανθρώπους της ΤΣΣΚΑ.

«Πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να αποκλείσουμε τους Έλληνες»

Ο Στόιτσκοφ δεν έκρυψε τον στόχο της ΤΣΣΚΑ.

«Πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να αποκλείσουμε τους Έλληνες», ανέφερε, δείχνοντας ότι στη βουλγαρική πλευρά αντιμετωπίζουν με μεγάλη σοβαρότητα το ζευγάρι με τον ΟΦΗ.

Η ΤΣΣΚΑ πήρε την πρόκριση στα playoffs του Europa League παρά την ήττα της με 3-1 από τη Μακάμπι στη ρεβάνς, καθώς είχε επικρατήσει με 3-0 στο πρώτο παιχνίδι. Ο Στόιτσκοφ είχε χαρακτηρίσει τις δύο αναμετρήσεις εντελώς διαφορετικές και είχε επισημάνει την ανάγκη για μεγαλύτερη τακτική ωριμότητα στη συνέχεια.

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