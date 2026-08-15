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ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Έξι νεκροί από έκρηξη σε ανθρακωρυχείο

κολομβία, νεκροί
clock 13:31 | 15/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Έξι εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους σε ανθρακωρυχείο της κεντρικής Κολομβίας, έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε σε στοά, πιθανότατα λόγω συσσώρευσης μεθανίου, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το πολύνεκρο δυστύχημα σημειώθηκε την ώρα που οι επιχειρήσεις διάσωσης στη χώρα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς συνεχίζεται η αγωνιώδης προσπάθεια εντοπισμού εκατοντάδων ανθρώπων που αγνοούνται μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ο οποίος έπληξε τη δυτική Κολομβία τη Δευτέρα.

«Με λύπη μας σας ενημερώνουμε ότι έξι άνθρωποι που είχαν παγιδευτεί στο ορυχείο El Porvenir 1, στην Κουκουνουβά, βρέθηκαν νεκροί κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων διάσωσης», ανακοίνωσε μέσω X ο κυβερνήτης στην Κουντιναμάρκα, ο Χόρχε Εμίλιο Ρέι.

Έβδομος ανθρακωρύχος «μπόρεσε να βγει με ίδια μέσα», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Στην περιοχή αυτή, όπου βρίσκονται πολλά ανθρακωρυχεία, όχι μακριά από την πρωτεύουσα Μπογκοτά, λειτουργούν εκατοντάδες μικρές μονάδες, ενίοτε παράνομα, ή με ληγμένες άδειες.

Οι εκρήξεις λόγω συγκεντρώσεων αερίου στις στοές είναι συχνές σε αυτές, εξαιτίας ανεπαρκούς εξαερισμού.

Για το συγκεκριμένο ορυχείο διενεργείτο ήδη έρευνα από την εθνική αρχή μεταλλείων και ορυχείων (ANM), η οποία είχε δώσει εντολή να ανασταλούν οι εργασίες εκεί για λόγους ασφαλείας, διευκρίνισε ο κυβερνήτης.

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