Κρήτη 1969 - Μονή Παναγίας Χρυσοσκαλίτισσας (βίντεο)

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Βρισκόμαστε στο νομό Χανίων στην Κρήτη, το 1969. Δυο λευκά αυτοκίνητα της συντροφιάς του κινηματογραφιστή, συναντιούνται. Γενικά πλάνα της διαδρομής σε ημιορεινά εδάφη και τέλος σ’ έναν λόφο η ολόλευκη Μονή της Παναγίας της Χρυσοσκαλίτισσας.

Πρόκειται για ένα Ορθόδοξο, γυναικείο μοναστήρι του 17ου αιώνα που είναι αφιερωμένο στην Αγία Τριάδα και στην Κοίμηση της Θεοτόκου.

Ο κινηματογραφιστής με την συντροφιά του επισκέπτονται τη Μονή με την απρόσκοπτη θέα στη θάλασσα και μεταφερόμαστε στο εσωτερικό του ναού για προσκύνημα.

Στον εξωτερικό χώρο του ναού ένας ηλικιωμένος άντρας κατεβαίνει τα σκαλοπάτια και αμέσως μετά στο αρχονταρίκι της μονής μοναχές προσφέρουν καφέ και νερό στους επισκέπτες.

Μετά την επίσκεψη στη Μονή η παρέα κατευθύνεται προς την παραλία το Λαφονησιού, μια γυναίκα περπατάει στα ρηχά, όλοι απολαμβάνουν το τοπίο και η ταινία κλείνει μ’ ένα μακρινό πλάνο της Μονής την ώρα του δειλινού.

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