ΣΑΒ.15 Αυγ 2026 17:11
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΠΕΡΙΕΡΓΑ - ΠΑΡΑΞΕΝΑ

Η μάχη του ψαρά με το χταπόδι - Ποιος κέρδισε; (βίντεο)

χταπόδι
clock 12:24 | 15/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Απίστευτο βίντεο δείχνει τη στιγμή που ένα χταπόδι «κολλάει» στο πρόσωπο ενός ψαρά, αναγκάζοντάς τον να το χτυπήσει για να αποφύγει την ασφυξία.

Ο Τζέσερ Σερβάντες βρισκόταν σε ξύλινη βάρκα κοντά στις Φιλιππίνες όταν ψάρεψε το ζωηρό θαλάσσιο πλάσμα, που τον αιφνιδίασε γραπώνοντας ξαφνικά το πρόσωπό του, σύμφωνα με την εφημερίδα Sun.

Ο έντρομος ψαράς προσπαθεί απεγνωσμένα να ξεκολλήσει το χταπόδι καθώς τυλίγεται γύρω από το κεφάλι του —καλύπτοντας σε κάποια στιγμή το στόμα του με τις ισχυρές βεντούζες του και αρνούμενο να μετακινηθεί. 

Για να ξεφύγει, άρπαξε ένα κομμάτι μπαμπού και χτύπησε επανειλημμένα το χταπόδι για να χαλαρώσει τη λαβή του. Η «θαλάσσια απειλή» τελικά άφησε τον Σερβάντες να φύγει, με τον ψαρά να πετάει το χταπόδι πίσω στον ωκεανό. 

«Σχεδόν μου έσχισε το πρόσωπο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σερβάντες, ο οποίος έψαρε το πλάσμα κοντά στο νησί Πουέρτο Πρινσέσα στο Παλαουάν στις 10 Ιουλίου.

Τα χταπόδια διαθέτουν απίστευτη νοημοσύνη, ισχυρές βεντούζες και ευέλικτο σώμα που τους επιτρέπει να προσκολλώνται σφιχτά στα θηράματά τους, αλλά και σε σχεδόν οποιαδήποτε επιφάνεια.

Κάθε μία από τις εκατοντάδες βεντούζες τους λειτουργεί ως μια ανεξάρτητη, αεροστεγής σφράγιση κενού, η οποία τροφοδοτείται από το αποκεντρωμένο νευρικό τους σύστημα — γεγονός που καθιστά σχεδόν αδύνατη την απομάκρυνσή τους χωρίς να αποκολληθεί ξεχωριστά το κάθε πλοκάμι.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έφτιαξε γαμήλια τούρτα 500 κιλών: Η δημιουργία που χρειάστηκε 5,5 μήνες (βίντεο)

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ψαράς Χταπόδι
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis