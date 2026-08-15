Τι θα φάμε σήμερα; Μπριάμ στον φούρνο

Υλικά



3 κολοκυθάκια



2 μελιτζάνες



3 πατάτες



2 ώριμες ντομάτες



1 κρεμμύδι



2 σκελίδες σκόρδο



1/2 ματσάκι μαϊντανό



100 ml ελαιόλαδο



Αλάτι και πιπέρι







Εκτέλεση



Κόβετε τα λαχανικά σε ροδέλες ή μεγάλα κομμάτια και τα τοποθετείτε σε ένα ταψί μαζί με το κρεμμύδι και το σκόρδο.



Προσθέτετε τις ντομάτες τριμμένες ή ψιλοκομμένες, τον μαϊντανό και το ελαιόλαδο.



Αλατοπιπερώνετε, ανακατεύετε καλά και ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για περίπου 1 ώρα και 15 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν τα λαχανικά και να μελώσει η σάλτσα.

Πηγή: newsbeast.gr

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