Κουμ κουάτ: Το εσπεριδοειδές που υπόσχεται καρπούς από το χειμώνα μέχρι την άνοιξη

Δύσκολο να να το φανταστείτε, αλλά ο θάμνος που δίνει τα περισσότερα εσπεριδοειδή στον κήπο δεν είναι ούτε η λεμονιά ούτε η πορτοκαλιά αλλά ένα μικρό δέντρο καλυμμένο με πορτοκαλί καρπούς όλο το χειμώνα. Πολλοί κηπουροί αναζητούν ένα εσπεριδοειδές που μπορεί να μεγαλώσει σε γλάστρα στη βεράντα.

Μιλάμε για το κουμ κουάτ, ένα μικρό εσπεριδοειδές της οικογένειας Rutaceae που συχνά καλλιεργείται σε γλάστρες τόσο στο μπαλκόνι όσο και στον κήπο.

Κουμ κουάτ: τα μικρά εσπεριδοειδή που μπορείτε να τρώτε σχεδόν όλο το χρόνο

Για φύτευση στο έδαφος, το κουμ κουάτ φυτεύεται μεταξύ Μαρτίου και Αυγούστου.

Η ανθοφορία εμφανίζεται μεταξύ Μαΐου και Ιουλίου, μερικές φορές μέχρι τον Αύγουστο. Αυτή η κλιμακωτή ανθοφορία επιτρέπει την καλλιέργεια του κουμ κουάτ σε πολλές περιοχές, όσο η ηλιοφάνεια παραμένει επαρκής για την ωρίμανση του καρπού. Το δέντρο έχει επίσης καλή ανθεκτικότητα: έχει αντέξει έως και -10 °C όταν το κρύο διαρκεί πολύ, ενώ οι καρποί παγώνουν γύρω στους -4 °C. Οπότε μένουν στο δέντρο για πολύ καιρό, σχηματίζοντας ένα πραγματικό γκουρμέ χειμωνιάτικη διακόσμηση.

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Φροντίδα και πότισμα

Το κουμκουάτ (Citrus japonica) είναι ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό και όμορφο εσπεριδοειδές δέντρο χαμηλής συντήρησης, το οποίο μπορεί να ευδοκιμήσει εξίσου καλά στον κήπο αλλά και σε γλάστρα στο μπαλκόνι.

Για να εξασφαλίσετε την υγιή του ανάπτυξη και μια πλούσια παραγωγή καρπών, είναι απαράτητο να του προσφέρετε άπλετο ηλιακό φως, εξασφαλίζοντας τουλάχιστον 6 ώρες άμεσης έκθεσης στον ήλιο καθημερινά. Παράλληλα, η θέση του θα πρέπει να είναι απάνεμη, καθώς οι δυνατοί και παγωμένοι άνεμοι μπορούν να καταστρέψουν τα άνθη και τους καρπούς του, ενώ κατά τη διάρκεια του χειμώνα χρειάζεται προστασία από τον παγετό.

Όσο αφορά το πότισμα; Ο χρυσός κανόνας είναι να ποτίζετε μόνο όταν το πάνω στρώμα του χώματος έχει στεγνώσει εντελώς. Η συχνότητα αυξάνεται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και μειώνεται αισθητικά τον χειμώνα, ενώ το υπόστρωμα πρέπει να εξασφαλίζει άριστη αποστράγγιση, καθώς το λιμνάζον νερό προκαλεί σήψη των ριζών και κιτρίνισμα των φύλλων.

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Για τη διατροφή του δέντρου, εφαρμόζετε ένα πλήρες βιολογικό λίπασμα για εσπεριδοειδή (κατά προτίμηση πλούσιο σε κάλιο) κάθε 4–6 εβδομάδες από την άνοιξη έως το φθινόπωρο. Επειδή το κουμκουάτ είναι ευαίσθητο στην έλλειψη σιδήρου, η προσθήκη χηλικού σιδήρου είναι απαραίτητη αν παρατηρήσετε τα φύλλα του να χάνουν το ζωντανό πράσινο χρώμα τους.

Τέλος, η φροντίδα ολοκληρώνεται με ένα ελαφρύ κλάδεμα στις αρχές της άνοιξης, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της καρποφορίας, με σκοπό να αφαιρεθούν οι ξεροί βλαστοί και να διατηρηθεί το συμπαγές, σφαιρικό του σχήμα.

πηγή: harpersbazaar.gr

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