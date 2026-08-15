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ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 7,7 Ρίχτερ στην Ινδονησία - Αναφορές για νεκρούς

σεισμός ινδονησία
clock 07:24 | 15/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο ισχυρός σεισμός που έπληξε την ανατολική Ινδονησία νωρίς σήμερα το πρωί προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 20 ανθρώπων, σύμφωνα με τον αρχικό, ακόμη προκαταρκτικό απολογισμό τον οποίο δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.

Παράλληλα οι αρχές προχώρησαν στην άρση της προειδοποίησης για τσουνάμι, που είχε οδηγήσει στη σύσταση οι πολίτες παραθαλάσσιων περιοχών που κινδύνευαν να απομακρυνθούν εσπευσμένα προς τομείς με υψηλότερο υψόμετρο.

«Προχωρήσαμε στην άρση (της προειδοποίησης για τσουνάμι), αλλά συνεχίζουμε να παρακολουθούμε το επίπεδο της θάλασσας», είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Ουιτζαγιάντο, διευθυντής του τμήματος σεισμών και τσουνάμι στην ινδονησιακή υπηρεσία μετεωρολογίας, κλιματολογίας και γεωφυσικής.

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