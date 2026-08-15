Σεισμός 7,7 Ρίχτερ στην Ινδονησία - Αναφορές για νεκρούς

Ο ισχυρός σεισμός που έπληξε την ανατολική Ινδονησία νωρίς σήμερα το πρωί προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 20 ανθρώπων, σύμφωνα με τον αρχικό, ακόμη προκαταρκτικό απολογισμό τον οποίο δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.

WATCH: Buildings collapse as powerful 7.7M earthquake (gempa) hits Flores Island, Indonesia pic.twitter.com/JvOyHnazVP — Rapid Report (@RapidReport2025) August 14, 2026

Παράλληλα οι αρχές προχώρησαν στην άρση της προειδοποίησης για τσουνάμι, που είχε οδηγήσει στη σύσταση οι πολίτες παραθαλάσσιων περιοχών που κινδύνευαν να απομακρυνθούν εσπευσμένα προς τομείς με υψηλότερο υψόμετρο.

Gempa bumi magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Sabtu (15/8).







Pusat gempa berada di laut pada kedalaman 15 kilometer, sekitar 38 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo.







Gempa dirasakan kuat di sejumlah wilayah NTT hingga Sulawesi Selatan. pic.twitter.com/Tti4SKgiHd — BBC News Indonesia (@BBCIndonesia) August 15, 2026

«Προχωρήσαμε στην άρση (της προειδοποίησης για τσουνάμι), αλλά συνεχίζουμε να παρακολουθούμε το επίπεδο της θάλασσας», είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Ουιτζαγιάντο, διευθυντής του τμήματος σεισμών και τσουνάμι στην ινδονησιακή υπηρεσία μετεωρολογίας, κλιματολογίας και γεωφυσικής.

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