Με Μεντιλίμπαρ στο «τιμόνι» συνεχίζει ο Ολυμπιακός

Δύο ώρες διήρκεσε η συζήτηση ανάμεσα στον Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, στην κρίσιμη μεταξύ τους συνάντηση όσον αφορά στο μέλλον του Βάσκου τεχνικού στον Ολυμπιακό. Και το... πόρισμα ήταν πως ο Βάσκος προπονητής θα παραμείνει στην τεχνική ηγεσία της ομάδας του Πειραιά. Ο αποκλεισμός από το Champions League στα play offs ήταν η αιτία που ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης θέλησε να δει από κοντά τον προπονητή των «ερυθρολεύκων», ώστε ν' αποφασίσει ποια επιλογή θα ήταν η καλύτερη για την ομάδα του Περαιά: η παραμονή του Μεντιλίμπαρ ή η αντικατάστασή του. Εν τέλει, σε κλίμα αμοιβαίας εκτίμησης οι δύο πλευρές συμφώνησαν να πορευτούν μαζί, κι ενώ λίγες ώρες πριν από τη συνάντησή του με τον «ισχυρό άνδρα» της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη, ο προπονητής των «ερυθρολεύκων», Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, είχε δώσει κανονικά το «παρών» στη σημερινή προπόνηση της ομάδας.

Οι δύο άνδρες συμφώνησαν πως στόχος είναι η επαναφορά του Ολυμπιακού στην κορυφή της Ελλάδας με την κατάκτηση της Super League, μία καλή πορεία στο Europa League, ενώ συμφωνήθηκε να υπάρξει άμεσα περαιτέρω ενίσχυση του ρόστερ με μεταγραφές, οι οποίες μπορεί να φτάσουν ακόμη και τις έξι.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2027 με τον Ολυμπιακό.

O 65χρονος τεχνικός έχει συμπληρώσει 122 αναμετρήσεις στον «ερυθρόλευκο» πάγκο, με 75 νίκες, 27 ισοπαλίες και 20 ήττες.

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