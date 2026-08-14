Έσωσαν υγρότοπο πετώντας από ελικόπτερο δεκάδες πλατφόρμες

Μια διαφορετική προσέγγιση για την αποκατάσταση ενός υποβαθμισμένου υγροτόπου εφαρμόστηκε το 2023 στην πολιτεία της Ουάσινγκτον στις ΗΠΑ. Επιστήμονες τοποθέτησαν με τη βοήθεια ελικοπτέρου 90 μικρές πλωτές πλατφόρμες, πάνω στις οποίες φυτεύτηκαν γηγενή είδη, προκειμένου να τους δοθεί χώρος να αναπτυχθούν χωρίς να αντιμετωπίζουν άμεσα τον ανταγωνισμό ενός χωροκατακτητικού φυτού.

Η πρωτοβουλία οργανώθηκε από το Τμήμα Φυσικών Πόρων των Φυλών Tulalip και είχε ως στόχο να αποκαταστήσει σταδιακά τη φυσική βλάστηση του υγροτόπου. Η επιλογή των πλωτών κατασκευών δεν ήταν τυχαία, καθώς επέτρεψε στους ειδικούς να φτάσουν σε δύσκολα σημεία χωρίς τη χρήση βαρέων μηχανημάτων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν επιπλέον καταστροφές. Τρία χρόνια μετά, το Oxbow Pallet Project βρίσκεται πλέον στη φάση της αξιολόγησης.

Οι ερευνητές παρακολουθούν την πορεία των φυτών, αλλά και τις αλλαγές στην πανίδα της περιοχής. Ήδη έχουν καταγραφεί έντομα, αμφίβια και πουλιά πάνω και γύρω από τις πλατφόρμες, γεγονός που θεωρείται ενθαρρυντικό.Το μεγαλύτερο στοίχημα, ωστόσο, είναι η σταδιακή αποκατάσταση ολόκληρου του οικοσυστήματος.

Αν περιοριστεί το εισβολικό φυτό, ο υγρότοπος θα μπορούσε να αποκτήσει ξανά σημαντικό ρόλο ως καταφύγιο και χώρος ανάπτυξης για νεαρούς σολομούς, πριν ξεκινήσουν το ταξίδι τους προς τον ανοιχτό ωκεανό.

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