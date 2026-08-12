Δεν σταμάτησε να σκάβει για 30 χρόνια – Το μυστικό που έκρυβε κάτω από την αυλή του

Ο 76χρονος Francis Proctor πέρασε 30 χρόνια σκάβοντας κάτω από την αυλή του στο Σάουθπορτ, δημιουργώντας έναν υπόγειο λαβύρινθο περίπου έξι μέτρα κάτω από την επιφάνεια.

Το έργο έγινε ιδιαίτερα δύσκολο επειδή το σπίτι βρίσκεται πάνω σε αμμόλοφους κοντά στην παραλία Ainsdale. Η σύζυγός του Barbara, συνταξιούχος μαθηματικός, αξιοποίησε τις γνώσεις της και υπολόγισε πώς θα μπορούσε να στηριχθεί το έδαφος, βοηθώντας τον να συνεχίσει με ασφάλεια.

Με φτυάρια και γκασμάδες, ο Francis δημιούργησε σταδιακά έναν μοναδικό υπόγειο χώρο, προσθέτοντας γέφυρα, τεχνητό καταρράκτη και παράξενα αντικείμενα, μεταξύ των οποίων έναν σκελετό από κινηματογραφικό σκηνικό του Χόλιγουντ.

Από προσωπικό χόμπι, η κατασκευή μετατράπηκε σε αξιοθέατο και παρουσιάστηκε στην εκπομπή «George Clarke's Amazing Spaces», ενώ σήμερα περιλαμβάνεται στο National Garden Scheme.

Μετά τον θάνατο της Barbara, πριν από τέσσερα χρόνια, ο Francis αφιέρωσε τον χώρο στη μνήμη της, τοποθετώντας στην είσοδο την επιγραφή «Ο κήπος της Barbara». Εκεί βρίσκεται επίσης η θεμέλιος λίθος του παλιού νοσοκομείου του Σάουθπορτ, που είχε τοποθετηθεί το 1922 από τον Κόμη του Ντέρμπι. Ο Francis τη βρήκε έναν αιώνα αργότερα και την αφιέρωσε στη γυναίκα που, όπως λέει, τον βοήθησε να κάνει το αδύνατο πραγματικότητα.

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