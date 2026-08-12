«Game of Thrones» στις τουαλέτες: Ο αμφιλεγόμενος διαγωνισμός για 1000 ευρώ

Μια πρωτότυπη, αλλά ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη διαφημιστική ιδέα στη Σταυρούπολη της Ρωσίας κατάφερε να τραβήξει τα βλέμματα. Πρωταγωνιστής ήταν ένα κατάστημα υδραυλικών ειδών, το οποίο αποφάσισε να προωθήσει την επιχείρησή του διοργανώνοντας έναν ασυνήθιστο διαγωνισμό με τίτλο «Game of Thrones».

Η δοκιμασία απαιτούσε από τους συμμετέχοντες να πιουν ένα ανθρακούχο ποτό χωρίς αλκοόλ από ολοκαίνουργιες λεκάνες τουαλέτας. Για να το κάνουν, χρησιμοποιούσαν μεγάλα καλαμάκια, ενώ στον πρώτο γύρο στόχος ήταν ένας και μοναδικός, να αδειάσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα τη λεκάνη τους.

Το έπαθλο έφτανε περίπου τα 1.000 ευρώ

Στο event πήραν μέρος δεκάδες άνθρωποι, έχοντας ως κίνητρο το χρηματικό βραβείο των 100.000 ρουβλίων, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 1.000 ευρώ. Οι διαγωνιζόμενοι χωρίστηκαν σε γκρουπ των επτά και από κάθε ομάδα συνέχιζε στην επόμενη δοκιμασία μόνο ο ταχύτερος.

Η συνέχεια, ωστόσο, ήταν ακόμη πιο παράδοξη. Οι επτά που προκρίθηκαν έπρεπε να καθίσουν πάνω σε κλειστές λεκάνες τουαλέτας και να παραμείνουν εκεί για όσο το δυνατόν περισσότερες ώρες. Ο τελευταίος που θα εγκατέλειπε τη θέση του θα κέρδιζε τόσο τον τίτλο του νικητή όσο και το χρηματικό έπαθλο.

Παρότι δεν έγινε γνωστό ποιος ήταν τελικά ο άνθρωπος που κέρδισε, οι διοργανωτές αποκάλυψαν ότι η δοκιμασία είχε ήδη ξεπεράσει τις δέκα ώρες, με μόλις δύο από τους συμμετέχοντες να έχουν αποχωρήσει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Οι υπόλοιποι συνέχιζαν την προσπάθεια, φτάνοντας στα όριά τους προκειμένου να παραμείνουν στον διαγωνισμό. Το ασυνήθιστο θέαμα καταγράφηκε σε βίντεο και φωτογραφίες, οι οποίες διαδόθηκαν σύντομα στα social media.

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