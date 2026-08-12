Νύχτα Πανσελήνου και Πολιτισμού στην Αρχαία Γόρτυνα, στη μνήμη του Αλέκου Δασκαλάκη

Στη μνήμη του Αλέκου Δασκαλάκη από το Απεσωκάρι, είναι αφιερωμένη η Νύχτα της Πανσελήνου και Πολιτισμού «Η ΚΡΗΤΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ» στη Αρχαία Γόρτυνα στις 28 Αυγούστου 2026 και ώρα από τις 19:30/20:00 έως 23:00/24:00

Το Δίκτυο Συλλόγων Μεσσαράς αφιερώνει, στο Αλέξανδρο Δασκαλάκη από το Απεσωκάρι, την συναυλία για την Φεγγαροβραδιά που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Αυγούστου 2026, στη Αρχαία Γόρτυνα, κοντά στο χώρο πού βρίσκεται ο κώδικας της Γόρτυνας, η «Μεγάλη Επιγραφή», η οποία σώζεται χαραγμένη σε τοίχο του δικαστηρίου της αρχαίας πόλης. Η Μεγάλη Επιγραφή της Γόρτυνας επηρέασε το Ρωμαϊκό Δίκαιο και αργότερα και το Ευρωπαϊκό.

Η εκδήλωση έχει καθαρά πολύ-συμβολικό στόχο ,σε κοινωνικό, πολιτικό και πολιτιστικό επίπεδο και ανθρωπιάς.

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