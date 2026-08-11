Μίλτος Τεντόγλου: «Πέταξε» στα 8,44μ. και έγραψε ξανά ιστορία με το τέταρτο ευρωπαϊκό χρυσό!

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά ότι αποτελεί τον απόλυτο κυρίαρχο του μήκους και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, πραγματοποιώντας άλμα στα 8,44 μέτρα.

Ο Τεντόγλου χρειάστηκε μόλις το τέταρτο άλμα του για να βάλει τη σφραγίδα του στον τελικό. Μέχρι εκείνο το σημείο βρισκόταν στη δεύτερη θέση, με δύο προσπάθειες στα 8,27μ., όμως όταν ήρθε η κρίσιμη στιγμή, ο Έλληνας πρωταθλητής έκανε αυτό που γνωρίζει καλύτερα: «πέταξε» μακριά.

Με το 8,44μ., ξεπέρασε την επίδοση του Ελβετού Εχάμερ (8.29) και ανέβηκε στην κορυφή, κρατώντας μέχρι το τέλος την πρώτη θέση.

Τέταρτο συνεχόμενο χρυσό

Το επίτευγμα του Τεντόγλου αποκτά ιστορικές διαστάσεις. Με τη νίκη του στο Μπέρμιγχαμ, ο Έλληνας άλτης έφτασε τα τέσσερα χρυσά μετάλλια σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα ανοιχτού στίβου, μετά τις κατακτήσεις του 2018 στο Βερολίνο, του 2022 στο Μόναχο και του 2024 στη Ρώμη.

Μάλιστα, έγινε ο πρώτος αθλητής στην ιστορία του θεσμού που φτάνει τα τέσσερα χρυσά στο μήκος, αφήνοντας πίσω του κάθε προηγούμενο.

Δεν είναι απλώς άλλη μία επιτυχία για τον Τεντόγλου. Είναι ακόμη μία σελίδα στην ιστορία του ελληνικού στίβου.

Όταν έπρεπε, ήταν εκεί

Ο τελικός δεν ήταν περίπατος για τον Έλληνα πρωταθλητή. Ο Τεντόγλου βρέθηκε προσωρινά στη δεύτερη θέση, καθώς ο Ελβετός Εχάμερ είχε καταφέρει να βρεθεί μπροστά με 8,29μ.

Ο Τεντόγλου όμως δεν πανικοβλήθηκε.

Μετά από δύο άλματα στα 8,27μ., ήρθε η τέταρτη προσπάθεια. Ο Έλληνας άλτης πάτησε δυνατά και προσγειώθηκε στα 8,44μ., σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση του τελικού και παίρνοντας ξανά το προβάδισμα.

Το χρυσό ήταν πλέον στα χέρια του.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ