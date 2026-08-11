Τι κρύβεται πίσω από τη συνήθεια να μην πετάει κάποιος τις αποδείξεις

Μια παλιά απόδειξη ή ένα ξεχασμένο χαρτάκι στην τσάντα μπορεί να φαίνεται ασήμαντο, όμως για κάποιους ανθρώπους είναι δύσκολο να πεταχτεί.

Σύμφωνα με τους ψυχολόγους, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ιδιοτροπία ή ψυχαναγκαστική συσσώρευση. Συχνά σχετίζεται με τις αναμνήσεις που έχει συνδέσει ο άνθρωπος με το αντικείμενο.

Η σχέση με τις αναμνήσεις και η έρευνα

Μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2025 στο «Behavioural and Cognitive Psychotherapy» και αναδημοσιεύθηκε από το «Psychologies», εξέτασε τη σχέση ανάμεσα στα καθημερινά αντικείμενα και τη μνήμη.

Η έρευνα της Lauren Milgram και των συνεργατών της περιλάμβανε 443 συμμετέχοντες, οι οποίοι κλήθηκαν να περιγράψουν αναμνήσεις από ένα πολύτιμο αντικείμενο, ένα συνηθισμένο αντικείμενο και πρόσφατες διακοπές.

Οι ερευνητές βασίστηκαν στο λεγόμενο «φαινόμενο του Προυστ», κατά το οποίο ένα αντικείμενο, μια μυρωδιά ή ακόμη και ένα απλό κομμάτι χαρτί μπορεί να επαναφέρει μια ιδιαίτερα ζωντανή ανάμνηση.

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Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσο πιο ζωντανή ήταν μια ανάμνηση, τόσο μεγαλύτερη ήταν και η επιθυμία διατήρησης του αντικειμένου που τη συνδεόταν. Η σχέση αυτή ήταν μάλιστα ισχυρότερη στα συνηθισμένα αντικείμενα παρά στα πολύτιμα και δεν εξαρτιόταν από την ύπαρξη συμπτωμάτων συσσώρευσης.

Έτσι, μια παλιά απόδειξη μπορεί να αποκτήσει συναισθηματική αξία επειδή μας θυμίζει ένα ταξίδι, μια σημαντική αγορά, μια γνωριμία, μια συγκεκριμένη περίοδο της ζωής μας ή ακόμη και μια οικογενειακή έξοδο σε ένα εστιατόριο. Οι ερευνητές καταλήγουν ότι οι ζωντανές αναμνήσεις που συνδέονται με αντικείμενα της καθημερινότητας μπορούν να παίζουν σημαντικό ρόλο στην προσκόλλησή μας σε αυτά.

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