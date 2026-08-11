Μπούσης σε παίκτες: «Θέλω να νικήσετε μέσα από την καρδιά μου στο Super Cup»

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Στο Ηράκλειο βρίσκεται ο Μιχάλης Μπούσης και κινείται ήδη σε ρυθμούς… Super Cup!

Ο ισχυρός άνδρας του ΟΦΗ θα βρεθεί την Τετάρτη στο Παγκρήτιο Στάδιο, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά τη μεγάλη αναμέτρηση με την ΑΕΚ για το Super Cup, με τον ΟΦΗ να διεκδικεί ακόμη έναν τίτλο μετά την ιστορική κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Μπούσης, θέλοντας να βρεθεί για ακόμη μία φορά δίπλα στην ομάδα, παρέθεσε τη Δευτέρα δείπνο σε ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό οργανισμό. Ποδοσφαιριστές, τεχνικό επιτελείο, στελέχη, διοίκηση και εργαζόμενοι έδωσαν το «παρών», σε ένα βράδυ με ξεχωριστή σημασία.

Ο πρόεδρος του ΟΦΗ μίλησε στους ποδοσφαιριστές και φρόντισε να τους υπενθυμίσει πως η περσινή επιτυχία δεν ήταν παρά μόνο η αρχή.

«Πέρυσι, όταν σας είπα ότι πρέπει να τολμάς για να είσαι σπουδαίος και ότι αν δουλέψουμε όλοι μαζί ως ομάδα θα πάρουμε το κύπελλο, πολλοί γέλασαν μαζί μας. Όμως εσείς το πιστέψατε και τα καταφέρατε!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Μπούσης δεν έκρυψε την περηφάνια του για την κατάκτηση του Κυπέλλου, υπογραμμίζοντας πως οι ποδοσφαιριστές έγραψαν ιστορία για ολόκληρο τον σύλλογο.

«Πάντα θα σας είμαι ευγνώμων που σηκώσατε το κύπελλο για όλους εμάς», είπε, πριν ανεβάσει ακόμη περισσότερο τον πήχη για τη νέα σεζόν.

«Τώρα ο πήχης ανεβαίνει ακόμα ψηλότερα»

Ο ΟΦΗ έχει πλέον διαφορετικό status και αυτό είναι κάτι που γνωρίζει πολύ καλά ο Μιχάλης Μπούσης.

«Κάθε αντίπαλος που θα αντιμετωπίσουμε, σε όποιο γήπεδο κι αν παίξουμε, θα θέλει να μας νικήσει, για να νικήσει τους Κυπελλούχους Ελλάδας», τόνισε, στέλνοντας το μήνυμα πως η περσινή επιτυχία αυξάνει τις απαιτήσεις αλλά και τις προσδοκίες.

Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο τελικός με την ΑΕΚ αποκτά ξεχωριστή σημασία.

«Έχουμε έναν πολύ σημαντικό αγώνα την Τετάρτη. Είναι ένας αγώνας που θέλω να νικήσετε μέσα από την καρδιά μου», είπε στους παίκτες, μεταφέροντας με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο την επιθυμία του για έναν ακόμη τίτλο.

«Δεν θα πάμε απλώς για συμμετοχή στην Ευρώπη»

Ο ισχυρός άνδρας του ΟΦΗ αναφέρθηκε και στην ευρωπαϊκή πρόκληση που περιμένει την ομάδα, ξεκαθαρίζοντας πως ο σύλλογος δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει τα ευρωπαϊκά παιχνίδια ως μια απλή εμπειρία.

«Δεν είναι ότι απλώς θα συμμετέχουμε. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και σε αυτά τα παιχνίδια», υπογράμμισε.

Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: ο ΟΦΗ θέλει να συνεχίσει να μεγαλώνει και να κοιτάζει όλο και ψηλότερα.

«Είμαι πολύ περήφανος για όλους σας»

Ο Μιχάλης Μπούσης έκλεισε την ομιλία του εκφράζοντας την απόλυτη εμπιστοσύνη του στους ανθρώπους της ομάδας.

«Είμαι πολύ περήφανος για όλους σας, για το τεχνικό επιτελείο, για τη διοίκηση και τους ανθρώπους της ομάδας. Ξέρω ότι μπορείτε να τα καταφέρετε!»

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