Ηράκλειο: Στο «κόκκινο» η Παθολογική του ΠΑΓΝΗ – Αντιδράσεις για τις μετακινήσεις γιατρών στο Ρέθυμνο

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Την έντονη αντίθεσή του στη μετακίνηση Παθολόγων από το ΠΑΓΝΗ προς το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου εκφράζει ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου, χαρακτηρίζοντας την απόφαση της 7ης ΥΠΕ Κρήτης εσπευσμένη και προβληματική.

Όπως επισημαίνει, η εντολή κοινοποιήθηκε στις 10 Αυγούστου, με τη μετακίνηση να προβλέπεται να ξεκινήσει μόλις δύο ημέρες αργότερα, στις 12 Αυγούστου. Ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι η απόφαση επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την ήδη πιεσμένη Παθολογική Κλινική του ΠΑΓΝΗ, η οποία κατά τη θερινή περίοδο λειτουργεί με πληρότητα που αγγίζει το 100%.

Παράλληλα, τονίζει ότι η μετακίνηση γιατρών από ένα νοσοκομείο που αντιμετωπίζει αυξημένες ανάγκες δεν αποτελεί μόνιμη λύση στο πρόβλημα υποστελέχωσης του Νοσοκομείου Ρεθύμνου.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου ζητά την ανάκληση της απόφασης, τον τερματισμό των έκτακτων μετακινήσεων για την κάλυψη πάγιων αναγκών και την άμεση προκήρυξη των κενών οργανικών θέσεων Παθολογίας στο Ρέθυμνο και στα υπόλοιπα νοσοκομεία της Κρήτης.

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

«ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΓΝΗ ΣΤΟ Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ.»

Ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου εκφράζει την έντονη ανησυχία και τη ρητή διαφωνία του με τη νέα απόφαση της Διοίκησης της 7 Ης Υ.ΠΕ Κρήτης για την εσπευσμένη μετακίνηση ιατρών Παθολόγων από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) προς το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Η κοινοποίηση της εντολής μετακίνησης στις 10 Αυγούστου, με ημερομηνία εφαρμογής μόλις δύο ημέρες μετά (12 Αυγούστου), δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στον οικογενειακό και επαγγελματικό προγραμματισμό του ιατρικού προσωπικού, ενώ ταυτόχρονα καταδεικνύει πλήρη απαξίωση προς τα στελέχη του ΕΣΥ. Υπενθυμίζουμε ότι ο νοσοκομειακός ιατρός δεν είναι «μετακινούμενη ιατρική μπλούζα» για την κάλυψη αναγκών, αλλά επιστήμονας με συγκεκριμένο επιστημονικό, κλινικό και λειτουργικό έργο στο νοσηλευτικό ίδρυμα όπου υπηρετεί.

Επισημαίνουμε ιδιαίτερα:

Πίεση στην Παθολογική Κλινική του ΠΑΓΝΗ: Η μετακίνηση αυτή πραγματοποιείται κατά τη θερινή περίοδο, εν μέσω προγραμματισμένων αδειών, όταν η Παθολογική Κλινική του ΠΑΓΝΗ καταγράφει πληρότητα που αγγίζει το 100% και σηκώνει το κύριο βάρος της τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην Κρήτη.

Μη βιώσιμη κάλυψη αναγκών: Η μετακίνηση ιατρών από ένα ήδη επιβαρυμένο τμήμα δεν επιλύει το δομικό πρόβλημα υποστελέχωσης του Γ.Ν. Ρεθύμνου, ενώ παράλληλα μεταφέρει την πίεση και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, εξαντλώντας τους εναπομείναντες ιατρούς.

Η διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και η ασφάλεια των νοσηλευόμενων ασθενών απαιτούν σταθερές και μακροπρόθεσμες λύσεις.

Ζητούμε:

Την επανεξέταση και ανάκληση της εντολής μετακίνησης των Παθολόγων του ΠΑΓΝΗ.

Τον τερματισμό της τακτικής των έκτακτων και αναγκαστικών μετακινήσεων για την κάλυψη παγίων λειτουργικών αναγκών των νοσοκομείων.

Την άμεση προκήρυξη των κενών οργανικών θέσεων Παθολογίας στο Γ.Ν. Ρεθύμνου και στα λοιπά νοσηλευτικά ιδρύματα της Περιφέρειας, με την παροχή ουσιαστικών οικονομικών και βαθμολογικών κινήτρων.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου παραμένει στο πλευρό των ιατρών, με γνώμονα πάντα την προάσπιση της δημόσιας υγείας, την εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων μας και τη διασφάλιση της επιστημονικής και προσωπικής αξιοπρέπειας των μελών του.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Σ.Η.

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