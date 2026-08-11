Σητεία: Συναυλία - Στέλιος Πετράκης Trio + Φίλοι στα Μέσα Μουλιανά στις 13 Αυγούστου

Ο Στέλιος Πετράκης και η παρέα του, μαζί με τον Μιχάλη Κονταξάκη και τον Γιώργο Ψαράκη(Στέλιος Πετράκης Trio), συναντούν στα Μέσα Μουλιανά μια ξεχωριστή παρέα φίλων και προσκεκλημένων μουσικών, στην ετήσια καλοκαιρινή τους συναυλία.





Μαζί τους οι Γιάννης Γιαλεσάκης (φυσαρμόνικα), Ζηνοβία Γιαλεσάκη (πιάνο), Κατερίνα Καπαρού(τραγούδι), Δέσποινα Φανουράκη (τσέλο) και Παναγιώτης «Τσίκο» Κατσικιώτης (κρουστά). Στον ήχο ο Δημήτρης Χατζάκης.



Το πρώτο μέρος της βραδιάς είναι αφιερωμένο στη μουσική διαδρομή του Στέλιου Πετράκη στην κρητική μουσική, με δικές του συνθέσεις, διασκευασμένες παλιές τοπικές μελωδικές, αλλά και δύο νέα κομμάτια του από τον δίσκο «Άκρα Τόπου» του Γιώργου Ψαράκη.





Στο δεύτερο μέρος, η παρέα ανοίγει τη μουσική της παλέτα και παρουσιάζει ένα απρόβλεπτο και πρωτότυπο πρόγραμμα, με μουσικές από τον Στρατή Καλογερίδη μέχρι τους Metallica, από τον Σταμάτη Σπανουδάκη και τον Χρήστο Λεοντή μέχρι παραδοσιακά Ιταλικά τραγούδια σε νέες διασκευές για λύρα, λαούτο, μαντολίνο, πιάνο, τσέλο κρουστά και φωνή.



Μια βραδιά με αφετηρία την Κρήτη, αλλά χωρίς μουσικά σύνορα — με τη διάθεση μιας παρέας που συναντιέται για να παίξει τη μουσική που αγαπά. Με ένα ποτό στο χέρι ή με τη φημισμένη μουλιανίτικηρακή, ο κόσμος και οι μουσικοί γίνονται ένα, σε μια ατμόσφαιρα χαλαρή, φιλόξενη και γεμάτημελωδίες...





Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026, στις 21:30 στα Μέσα Μουλιανά Σητείας



Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Συλλόγου Μέσα Μουλιανών.

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