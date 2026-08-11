ΤΡΙ.11 Αυγ 2026 19:09
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Καληφώνη: Ενοχλημένη με τα δημοσιεύματα για την σχέση της με τον Χρήστο Μάστορα

καληφώνη
clock 22:00 | 11/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη μέσα από τον λογαριασμό της στο instagram απάντησε στα δημοσιεύματα που την θέλουν να έχει χωρίσει από τον Χρήστο Μάστορα.

Το μοντέλο τόνισε  τη διαφορά ανάμεσα στο δημόσιο ενδιαφέρον με την κατασκευή «γεγονότων» εις βάρος πραγματικών ανθρώπων.

«Το τελευταίο διάστημα αναπαράγονται δημόσια αναληθείς πληροφορίες που αφορούν την προσωπική μου ζωή. Μέχρι σήμερα έχω επιλέξει συνειδητά να μη δίνω χώρο και συνέχεια σε δημοσιεύματα, αναρτήσεις ή αναφορές που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Από εδώ και στο εξής, κάθε ψευδής, συκοφαντική ή προσβλητική αναφορά που αφορά εμένα και την ιδιωτική μου ζωή θα καταγράφεται και θα αντιμετωπίζεται με τα νόμιμα μέσα που έχω στη διάθεσή μου. Υπάρχει μια σαφής διαφορά ανάμεσα στο δημόσιο ενδιαφέρον και στην κατασκευή «γεγονότων» εις βάρος πραγματικών ανθρώπων. Και αυτή η διαφορά έχει όρια ηθικά και νομικά», αναφέρει χαρακτηριστικά.

καληφώνην

Διαβάστε επίσης 

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη θηλάζει τον γιο της στην παραλία

Ο Μπραντ Πιτ παραδέχτηκε ότι άρχισε ξανά να πίνει έπειτα από επτά χρόνια αποχής από το αλκοόλ

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Χρήστος Μάστορας Χωρισμός
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis