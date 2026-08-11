Καληφώνη: Ενοχλημένη με τα δημοσιεύματα για την σχέση της με τον Χρήστο Μάστορα

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη μέσα από τον λογαριασμό της στο instagram απάντησε στα δημοσιεύματα που την θέλουν να έχει χωρίσει από τον Χρήστο Μάστορα.

Το μοντέλο τόνισε τη διαφορά ανάμεσα στο δημόσιο ενδιαφέρον με την κατασκευή «γεγονότων» εις βάρος πραγματικών ανθρώπων.

«Το τελευταίο διάστημα αναπαράγονται δημόσια αναληθείς πληροφορίες που αφορούν την προσωπική μου ζωή. Μέχρι σήμερα έχω επιλέξει συνειδητά να μη δίνω χώρο και συνέχεια σε δημοσιεύματα, αναρτήσεις ή αναφορές που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Από εδώ και στο εξής, κάθε ψευδής, συκοφαντική ή προσβλητική αναφορά που αφορά εμένα και την ιδιωτική μου ζωή θα καταγράφεται και θα αντιμετωπίζεται με τα νόμιμα μέσα που έχω στη διάθεσή μου. Υπάρχει μια σαφής διαφορά ανάμεσα στο δημόσιο ενδιαφέρον και στην κατασκευή «γεγονότων» εις βάρος πραγματικών ανθρώπων. Και αυτή η διαφορά έχει όρια ηθικά και νομικά», αναφέρει χαρακτηριστικά.

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