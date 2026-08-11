Κρήτη: «Χρυσή» μπίζνα με ναρκωτικά - Έκρυψαν 12+ κιλά κάνναβης και μισό κιλό κοκαΐνης μέσα σε παιχνίδια (φωτο)

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Στη σύλληψη ενός 21χρονου στα Χανιά προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές, μετά από έρευνα του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών.

Ο νεαρός εντοπίστηκε έξω από εταιρεία ταχυμεταφορών, έχοντας παραλάβει δέμα που περιείχε, κρυμμένα σε κουτιά παιχνιδιών, 4 κιλά και 412 γραμμάρια κάνναβης και 122 γραμμάρια κοκαΐνης.

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Σε έρευνα που ακολούθησε στην κατοικία του βρέθηκαν μικροποσότητα κάνναβης, 350 ευρώ, δύο τρίφτες και δύο κινητά τηλέφωνα.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικοί εντόπισαν και δεύτερο δέμα στο Ηράκλειο, το οποίο περιείχε ακόμη 7 κιλά και 854 γραμμάρια κάνναβης και 337 γραμμάρια κοκαΐνης. Παράλληλα, κατασχέθηκε ένα ΙΧ ως μέσο μεταφοράς των ναρκωτικών. Η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Χανίων.

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Σύμφωνα με την αστυνομία:

Η εμπεριστατωμένη έρευνα και προανάκριση και η κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων είχαν σαν αποτέλεσμα τη σύλληψη ενός ημεδαπού κατηγορούμενου για εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά και παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών στα Χανιά.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες χθες (10.08.2026) αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας εντόπισαν 21χρονο ημεδαπό κατά το χρόνο που εξέρχονταν από χώρους εταιρείας ταχυμεταφορών σε περιοχή των Χανίων έχοντας παραλάβει δέμα και τον ακινητοποίησαν.

Όπως προέκυψε κατά τον έλεγχο του δέματος αυτό περιείχε 7 κουτιά παιχνιδιών εντός των οποίων είχαν επιμελώς τοποθετηθεί συσκευασίες που περιείχαν συνολικά:

4 κιλά και 412 γραμμάρια κάνναβης

122 γραμμάρια κοκαΐνης

Ακολούθησε έλεγχος και νομότυπη έρευνα στην οικία του όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κάνναβης, χρηματικό ποσό 350 ευρώ, 2 τρίφτες και 2 συσκευές κινητής τηλεφωνίας.

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας σήμερα (11.08.2026) αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας εντόπισαν και κατέσχεσαν δεύτερο δέμα το οποίο στάλθηκε σε εταιρεία ταχυμεταφορών στο Ηράκλειο και περιείχε 8 κούτες παιχνιδιών εντός των οποίων είχαν τοποθετηθεί συσκευασίες με συνολικά:

7 κιλά και 854 γραμμάρια κάνναβης και

337 γραμμάρια κοκαΐνης

Επιπλέον κατασχέθηκε ΙΧΕ αυτοκίνητο ως μέσο μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών. Η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

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