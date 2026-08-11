Ο Σταύρος Θεοδωράκης στον ΣΚΑΪ με τους «Πρωταγωνιστές»

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Στον ΣΚΑΪ εντάσσεται και επίσημα ο Σταύρος Θεοδωράκης και το κανάλι εξέδωσε σχετική ανακοίνωση. Παράλληλα, η συνεργασία του με τον σταθμό δεν θα περιοριστεί μόνο στην παρουσίαση της εκπομπής.

Η ανακοίνωση του ΣΚΑΙ:

«Με ιδιαίτερη χαρά, ο ΣΚΑΪ καλωσορίζει στο δυναμικό του, τον Σταύρο Θεοδωράκη και τους «Πρωταγωνιστές» του.

Ο δημοσιογράφος, με μακρά διαδρομή στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τον Τύπο και τα νέα Μέσα, ξεχωρίζει για τις έρευνες, τις συνεντεύξεις και την ανθρωποκεντρική του οπτική στα γεγονότα.

Από τη νέα σεζόν, θα παρουσιάζει στον ΣΚΑΪ τους «Πρωταγωνιστές», την εκπομπή που έχει ταυτιστεί με τεκμηριωμένα ρεπορτάζ, διεισδυτικά πορτρέτα, αναδεικνύοντας σημαντικά κοινωνικά θέματα.

Η παρουσία του Σταύρου Θεοδωράκη στον ενημερωτικό τομέα θα είναι ευρύτερη, με συμμετοχή ως σχολιαστής στο κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων και στο ραδιόφωνο, καθώς και με παραγωγές στα ηλεκτρονικά Μέσα του Ομίλου.

Η ομάδα του ΣΚΑΪ εύχεται στον Σταύρο Θεοδωράκη καλή αρχή και κάθε επιτυχία στη νέα του πορεία».

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