Ιωαννίδης: Διακοπές στο Πήλιο με τον 4χρονο γιο του

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Τις καλοκαιρινές του διακοπές στο Πήλιο απολαμβάνει αυτές τις ημέρες ο Πάνος Ιωαννίδης και έχει στον πλευρό του τον γιο του, Κωνσταντίνο.

Ο γνωστός σεφ μοιράστηκε ένα τρυφερό στιγμιότυπο όπου ο μικρός Κωνσταντίνος βρίσκεται στην ακροθαλασσιά, φορώντας το μπλε μαγιό και το μπλουζάκι του και κοιτάζοντας προς τη θάλασσα.

«Εκεί που σταματά η στεριά, αρχίζει ο ορίζοντας. Τα ταξίδια είναι μπροστά μας», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα.

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