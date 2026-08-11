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Ιωαννίδης: Διακοπές στο Πήλιο με τον 4χρονο γιο του

ιωαννίδης
clock 16:00 | 11/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τις καλοκαιρινές του διακοπές στο Πήλιο απολαμβάνει αυτές τις ημέρες ο Πάνος Ιωαννίδης και έχει στον πλευρό του τον γιο του, Κωνσταντίνο.

Ο γνωστός σεφ μοιράστηκε ένα τρυφερό στιγμιότυπο όπου ο μικρός Κωνσταντίνος βρίσκεται στην ακροθαλασσιά, φορώντας το μπλε μαγιό και το μπλουζάκι του και κοιτάζοντας προς τη θάλασσα.

«Εκεί που σταματά η στεριά, αρχίζει ο ορίζοντας. Τα ταξίδια είναι μπροστά μας», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα.

A post shared by Panos Ioannidis (@ioannidispanos)

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