Ιωαννίδης: Διακοπές στο Πήλιο με τον 4χρονο γιο του

Τις καλοκαιρινές του διακοπές στο Πήλιο απολαμβάνει αυτές τις ημέρες ο Πάνος Ιωαννίδης και έχει στον πλευρό του τον γιο του, Κωνσταντίνο.
Ο γνωστός σεφ μοιράστηκε ένα τρυφερό στιγμιότυπο όπου ο μικρός Κωνσταντίνος βρίσκεται στην ακροθαλασσιά, φορώντας το μπλε μαγιό και το μπλουζάκι του και κοιτάζοντας προς τη θάλασσα.
«Εκεί που σταματά η στεριά, αρχίζει ο ορίζοντας. Τα ταξίδια είναι μπροστά μας», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα.
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