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Δήμος Χερσονήσου: Σημαντική αναβάθμιση οδοφωτισμού

Ηλεκτροφωτισμός Δήμος Χερσονήσου
clock 14:23 | 11/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε ένα έργο σημαντικής αναβάθμισης του ηλεκτροφωτισμού προχωρά ο Δήμος Χερσονήσου, μέσω σύμβασης που αγγίζει το μισό εκατομμύριο ευρώ. Τη σύμβαση για το έργο «Ηλεκτροφωτισμός οδών Δημοτικής Ενότητας Χερσονήσου» συνολικού ποσού 471.650,70€ υπέγραψαν ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης και ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρίας κ. Γιώργος Παπουτσάκης, παρουσία του αρμόδιου Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων κ. Δημήτρη Μπάτση, στο Δημαρχείο Χερσονήσου στις Γούρνες.

Το έργο καλύπτει εκτεταμένες παρεμβάσεις σε βασικές οδούς της Χερσονήσου, του Πισκοπιανού, του Κουτουλουφαρίου και των Αγριανών, με νέες εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού σε μήκος άνω των 4 χιλιομέτρων. Προβλέπεται η τοποθέτηση ιστών ύψους 6–7 μέτρων με φωτιστικά LED ισχύος 80–110W, η κατασκευή υπόγειων ηλεκτρολογικών δικτύων, η εγκατάσταση πίλλαρ, η τοποθέτηση νέων παραδοσιακών φωτιστικών εντός οικισμών και η αντικατάσταση παλαιών σωμάτων όπου απαιτείται. Στο έργο περιλαμβάνονται όλες οι δοκιμές και μετρήσεις σύμφωνα με τις ΠΤΠ και τις ΕΤΕΠ, καθώς και η παρουσία αρχαιολόγου στις εκσκαφές, όπως προβλέπεται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων.

Ηλεκτροφωτισμός Δήμος Χερσονήσου

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης δήλωσε ότι «ο εκσυγχρονισμός του ηλεκτροφωτισμού αποτελεί επένδυση στην ασφάλεια, στην ποιότητα ζωής και στην εικόνα των οικισμών μας. Με στοχευμένες παρεμβάσεις και μεθοδική δουλειά, συνεχίζουμε να αναβαθμίζουμε τις υποδομές της Δημοτικής Ενότητας, με έργα που έχουν άμεσο και ουσιαστικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των δημοτών».

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