"Διπούτσα" και "ασκαρδαμυκτί": Ξέρετε τι σημαίνουν οι δύο λέξεις;

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Η λέξη "διπούτσα" μπορεί να οδηγήσει εύκολα σε λάθος συνειρμούς, όμως η πραγματική της σημασία είναι εντελώς διαφορετική.

Ο όρος χρησιμοποιείται στην Τζια και σχετίζεται με το ρήμα "διπουτσώνω". Περιγράφει ένα σχοινί που χρησιμοποιείται για να δένονται μεταξύ τους το μπροστινό αριστερό και το πίσω δεξί πόδι μιας κατσίκας.

Ο συγκεκριμένος τρόπος δεσίματος έχει πρακτικό σκοπό: περιορίζει την κίνηση του ζώου και δεν του επιτρέπει να απομακρυνθεί από το σημείο όπου βρίσκεται.

Πρόκειται, επομένως, για μια τοπική λέξη που συνδέεται άμεσα με την παραδοσιακή ζωή και την κτηνοτροφία της Τζιας.

Τι σημαίνει "ασκαρδαμυκτί"

Η δεύτερη λέξη είναι εξίσου ιδιαίτερη και έχει αρχαιοελληνική προέλευση.

Το "ασκαρδαμυκτί" προέρχεται από το αρχαίο επίθετο "ἀσκαρδάμυκτος" και χρησιμοποιείται για να περιγράψει κάποιον που κοιτάζει επίμονα ένα πρόσωπο ή ένα αντικείμενο χωρίς να ανοιγοκλείνει τα βλέφαρά του.

Με απλά λόγια, όταν κάποιος παρακολουθεί κάτι "ασκαρδαμυκτί", το κοιτάζει αδιάκοπα και χωρίς να απομακρύνει το βλέμμα του.

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