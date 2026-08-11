ΟΦΗ - Ανδρούτσος: «Η κατάκτηση του Κυπέλλου ανήκει στο παρελθόν - Έξτρα κίνητρο ο τέταρτος σερί τελικός»

Ο Θανάσης Ανδρούτσος εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Παγκρήτιο Στάδιο ενόψει του αυριανού (12/8, 20:00) Super Cup κόντρα στην ΑΕΚ για το πρώτο τρόπαιο της νέας σεζόν.

Ο εκ των πρωταγωνιστών του Ομίλου στην περσινή ονειρική σεζόν, όπου συνέλαβε τα μέγιστα να πανηγυρίσει η ομάδα του την ιστορική κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον ΠΑΟΚ δήλωσε πως ότι συνέβη πέρυσε ανήκει στο παρελθόν, ενώ παραδέχτηκε πως η τέταρτη συνεχόμενη παρουσία των Κρητικών σε τελικό αποτελεί έξτρα κίνητρο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Θανάση Ανδρούτσου:

Τι σημαίνει το Σούπερ Καπ για τον ΟΦΗ; «Είναι πολύ ιστορικό ότι κάναμε αλλά ανήκει στο παρελθόν, κοιτάμε το αυριανό παιχνίδι, το Κύπελλο μας εξασφάλισε την Ευρώπη αλλά το μυαλό μας είναι στο αυριανό παιχνίδι»

Το κίνητρο το ότι διεκδικεί το τρόπαιο στο γήπεδό του; «Πολύ σημαντικό το ότι το ματς γίνεται στο Ηράκλειο, ήμασταν και πέρυσι εδώ, δεν τα καταφέραμε, φέτος πιστεύω έχουμε πάλι μια ευκαιρία, είναι σημαντικό για τον κόσμο μας, στους δυο προηγούμενους τελικούς Κυπέλλου ταξίδεψε, τώρα δεν έχει ταξίδι, είναι εδώ για να μας βοηθήσουν όσο περισσότερο μπορούν»

Για το ότι θα παίξουν σε γήπεδο με φιλάθλους και των δυο ομάδων; «Είναι πολύ όμορφο το να γίνεται αγώνας και να έχουμε φιλάθλους και των δυο ομάδων, είναι καιρός να αρχίσει να αλλάζει αυτό, να μπορούν και οι δυο ομάδες να έχουν κόσμο χωρίς προβλήματα, χωρίς επεισόδια, εμάς μας χαροποιεί και είναι πολύ ωραίο να το βλέπουμε αυτό».

Πού κρίνεται ένας τέτοιος τελικός; «Είναι το πρώτο επίσημο, θα κριθεί στο πόσο έχουν δουλέψει οι δυο ομάδες, ξεκινάμε από το μηδέν και ας κερδίσει ο καλύτερος».

Τέταρτος συνεχόμενος τελικός, κάτι που δεν βρίσκουμε εύκολα σε άλλη ομάδα: «Σίγουρα είναι τεράστιο κατόρθωμα το να έχουμε παίξει τέσσερις τελικούς, αυτά είναι όλα παρελθόν, το έχουμε κρατήσει, το έχουμε στο πίσω μέρος του κεφαλιού μας, αυτό μας δίνει ένα κίνητρο και βάρος, με την καλή έννοια, τώρα κοιτάμε μπροστά, δεν κοιτάμε το παρελθόν».