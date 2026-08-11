Κρήτη - αμπέλια: Η σοδειά μειώνεται, ο ανταγωνισμός μεγαλώνει

Με καλή ποιότητα αλλά αισθητά μειωμένη παραγωγή τόσο στην σταφίδα όσο και στα σταφύλια ολοκληρώνεται φέτος η αμπελουργική περίοδος στην Κρήτη, την ώρα που ο ανταγωνισμός από τις εισαγωγές εντείνεται και δημιουργεί νέες πιέσεις για τους παραγωγούς. Όπως ανέφερε στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη ο εντεταλμένος σύμβουλος της Περιφέρειας Κρήτης για θέματα ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο, Πρίαμος Ιερωνυμάκης, η εισαγόμενη σταφίδα, κυρίως από χώρες όπως η Κίνα και το Ιράν, πιέζει την αγορά και τις τιμές, καθώς το χαμηλότερο παραγωγικό κόστος στις χώρες αυτές δημιουργεί έντονο ανταγωνισμό για τους Κρητικούς παραγωγούς.

Οι πρώιμες ποικιλίες έχουν ήδη κοπεί και οδηγούνται προς εξαγωγή, ενώ αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη ο τρύγος της σουλτανίνας. Η φετινή αμπελουργική περίοδος αναμένεται να ολοκληρωθεί πολύ νωρίτερα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, περίπου έως τις 30 Αυγούστου, αντί για τον Οκτώβριο. Η συνολική εικόνα που διαμορφώνεται είναι αυτή μιας καλής ποιοτικά, αλλά μικρής σε όγκο παραγωγής, ενώ μειωμένες αναμένεται να είναι και οι εξαγωγές.

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Στο μεταξύ, στις 21 Αυγούστου ξεκινά η παραλαβή οινοστάφυλων από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, με τις τιμές που έχουν ανακοινωθεί να κυμαίνονται από 60 λεπτά έως 1,20 ευρώ το κιλό. Το Ασύρτικο και το Θραψαθήρι φτάνουν το 1,20 ευρώ, ενώ οι λευκές ποικιλίες διαμορφώνονται στο 1,10 ευρώ.

Ο πρόεδρος της Ένωσης, Σταύρος Γαβαλάς, χαρακτήρισε τις τιμές ικανοποιητικές για τους παραγωγούς, επισημαίνοντας ωστόσο ότι το μεγάλο πρόβλημα βρίσκεται στην αγορά του κρασιού.Όπως ανέφερε, ο ανταγωνισμός από τα εισαγόμενα κρασιά είναι ιδιαίτερα έντονος, καθώς ένα ελληνικό ή κρητικό κρασί, που παράγεται με υψηλότερο κόστος, καλείται να ανταγωνιστεί προϊόντα που διατίθενται σε πολύ χαμηλότερες τιμές.

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Για τον λόγο αυτό υποστήριξε ότι τα εισαγόμενα κρασιά θα πρέπει να διατίθενται κανονικά στην αγορά, αλλά με σαφή αναγραφή της πραγματικής χώρας προέλευσής τους, ώστε να μην δημιουργείται η εντύπωση ότι πρόκειται για κρητικά προϊόντα.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη σύνδεση του κρητικού κρασιού με τον τουρισμό. Σύμφωνα με τον κ. Γαβαλά, το τοπικό κρασί δεν έχει την παρουσία που θα μπορούσε να έχει στα ξενοδοχεία και στις επιχειρήσεις εστίασης της Κρήτης. Παρά τα εκατομμύρια των επισκεπτών που φτάνουν κάθε χρόνο στο νησί, η κατανάλωση κρητικού κρασιού παραμένει χαμηλότερη από τις δυνατότητες της τοπικής παραγωγής.

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