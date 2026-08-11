Τραμπ: «Τρομερό λάθος» η αντικατάσταση του Προέδρου της FIFA, Ινφαντίνο

Μια πιθανή αντικατάσταση του Τζιάνι Ινφαντίνο, του νυν προέδρου της παγκόσμιας ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, FIFA, θα ήταν ένα «τρομερό λάθος», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Η FIFA θα έκανε ένα τρομερό λάθος αν, για οποιονδήποτε λόγο, σκεφτόταν έστω και να αντικαταστήσει τον πρόεδρο Τζάνι Ινφαντίνο», έγραψε ο Τραμπ στη σελίδα του στο δίκτυο Truth Social.

Image

«Είναι φανταστικός, έχοντας μόλις προεδρεύσει του πιο επιτυχημένου Παγκοσμίου Κυπέλλου που έχει παρουσιαστεί ποτέ, τέσσερις φορές μετά. Αν φύγει, δεν θα είναι ποτέ ξανά τόσο επιτυχημένο ή κερδοφόρο!», πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Η αμερικανική εφημερίδα New York Post ανέφερε στα τέλη του περασμένου μήνα ότι ο Τραμπ ήθελε να δει τον Ινφαντίνο να κατέχει τη θέση του επόμενου γενικού γραμματέα του ΟΗΕ.

Το δημοσίευμα σημείωσε ότι ο Ινφαντίνο ήρθε κοντά στον Αμερικανό ηγέτη κατά τη διάρκεια του πιο πρόσφατου Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA. Το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026 συνδιοργανώθηκε από τον Καναδά, το Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ 11 Ιουνίου και 19 Ιουλίου. Οι αγώνες διοργανώθηκαν σε 16 πόλεις και στις τρεις χώρες. Αυτό ήταν το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA με 48 ομάδες αντί για την προηγούμενη μορφή των 32 ομάδων.

Τα εμπορικά δικαιώματα του Ινφαντίνο και της FIFA

Ο Ινφαντίνο ανακοίνωσε στις 30 Ιουλίου μια πρόταση για την πώληση ενός μεριδίου των εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA σε ιδιώτες επενδυτές στο πλαίσιο ενός σχεδίου που θα μπορούσε ενδεχομένως να του αποφέρει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια. Το σχέδιο περιλαμβάνει την ίδρυση μιας εταιρείας που θα ελέγχει τα μεγάλα τουρνουά της FIFA ανδρών και γυναικών, το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων της FIFA.

Ο οργανισμός συμβουλεύτηκε άτομα κοντά στην κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πριν εκφράσει αυτή την απόφαση. Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία ποδοσφαίρου, η UEFA, απάντησε αργότερα ότι 55 κράτη-μέλη της οργάνωσης ψήφισαν να μποϊκοτάρουν όλα τα ποδοσφαιρικά τουρνουά που χρηματοδοτούνται από τη FIFA.

Η Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου Βόρειας, Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής (CONCACAF) απέρριψε επίσης την πρόταση του Ινφαντίνο. Τον Μάρτιο του 2023, ο Ινφαντίνο επανεξελέγη για μια ακόμη τετραετή θητεία ως πρόεδρος της παγκόσμιας ομοσπονδίας ποδοσφαίρου. Ο Ινφαντίνο, ο οποίος ήταν 52 ετών εκείνη την εποχή, ήταν υποψήφιος χωρίς αντίπαλο και εξελέγη ομόφωνα στο Συνέδριο της FIFA του 2023 στην πρωτεύουσα της Ρουάντα, Κιγκάλι.

Διαβάστε επίσης

Κολομβία: Εφιαλτικές ώρες στα συντρίμμια – Αυξάνονται οι νεκροί, συγκλονιστική διάσωση μητέρας και βρέφους

Αργεντινή: Αθλητής του kitesurfing πνίγηκε ενώ η σύντροφός του κατέγραφε το μοιραίο άλμα του (βίντεο)