Στρατόπεδο Μπετεινάκη: Αλλάζει ο σχεδιασμός αξιοποίησης

Αναδιαμορφώνεται το σχέδιο αξιοποίησης του πρώην Στρατοπέδου Μπετεινάκη μετά από παρατηρήσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος τις οποίες ενέκρινε πριν λίγο η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου.

Όπως είναι γνωστό στην έκταση των πρώην Στρατοπέδων Μπετεινάκη, Θεοδοσάκη και Γιακουμάκη εκπονείται Πολεοδομική Μελέτη μετά από μνημόνιο συνεργασίας που έχει υπογραφεί ανάμεσα στη Λότζια και το Ταμείο Εθνικής Άμυνας το οποίο προβλέπει ότι θα παραχωρηθεί προς αξιοποίηση στο Δήμο Ηρακλείου μια έκταση δεκατεσσάρων στρεμμάτων που προορίζεται για την ανέγερση σχολείου, το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής του Καρτερού.

Ωστόσο ο έλεγχος του σχεδιασμού επέστρεψε από το υπουργείο Περιβάλλοντος το οποίο ζήτησε να γίνει συμπλήρωση του φακέλου, επισημαίνοντας ότι στα υποβληθέντα σχέδια αποτυπωνόταν ένα βαθύ ρήγμα το οποίο δεν είχε ληφθεί επαρκώς υπόψη κατά τη διαμόρφωση του πολεοδομικού σχεδιασμού.

Στο πλαίσιο αυτό μετά από τη σχετική υπόδειξη του υπουργείου αναδιαμορφώνεται το τοπογραφικό διάγραμμα και με βάση τις αλλαγές που γίνονται, τα δύο οικοδομικά τετράγωνα κάτω από τα οποία διέρχεται το ρήγμα χαρακτηρίζονται ως κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου. Την ίδια στιγμή, επικαιροποιούνται τα εμβαδά σε ότι αφορά στην κατανομή των εκτάσεων μεταξύ του Ταμείου Εθνικής Άμυνας και του Δήμου Ηρακλείου.

Μετά τη νέα τροποποίηση, η συνολική κατανομή των εκτάσεων διαμορφώνεται σε ποσοστό 42,93% υπέρ του Ταμείου Εθνικής Άμυνας και 57,07 % υπέρ του Δήμου Ηρακλείου.

Η ολοκλήρωση της έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης αποτελεί έργο κεντροβαρούς σημασίας για το Δήμο Ηρακλείου που μετά από μια μακροχρόνια και δύσκολη διεκδίκηση κατάφερε να αποκτήσει ένα σημαντικό τμήμα μιας έκτασης στην οποία πρόκειται να κατασκευαστεί σχολείο που θα καλύψει τις οξύτατες ανάγκες σχολικής στέγης του Καρτερού και παράλληλα θα διαμορφωθούν πολλοί κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου και αναψυχής γήπεδα και αθλητικές εγκαταστάσεις που αναμένεται να βελτιώσουν την ζωή των κατοίκων αλλά και παράλληλα να αποτελέσουν πόλο έλξης για όλους τους πολίτες.

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