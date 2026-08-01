Περιφέρεια Κρήτης: Μουσική βραδιά με τη Ζωή Λιαντράκη στο Σίσι στις 13 Αυγούστου

Αυτό το καλοκαίρι, η μουσική συναντά τη θάλασσα σε μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, φως και μελωδίες που κουβαλούν την αύρα του Αιγαίου. Την Πέμπτη 13 Αυγούστου και ώρα 20:00, ο προαύλιος χώρος Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Σίσυ μεταμορφώνεται σε μια υπαίθρια μουσική σκηνή για να φιλοξενήσει τη χαρισματική ερμηνεύτρια Ζωή Λιαντράκη στην ξεχωριστή παράσταση με τίτλο «Ανήκω μόνο σε 'μένα».

Με μια καλλιτεχνική πορεία που χαρακτηρίζεται από συνέπεια, ήθος και αέναη αναζήτηση της αλήθειας μέσα από το τραγούδι, η Ζωή Λιαντράκη έρχεται να μας παρασύρει σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι. Η βραδιά θα ξετυλιχθεί μέσα από τους σταθμούς της προσωπικής της δισκογραφίας, αλλά και μέσα από αγαπημένα κομμάτια μεγάλων δημιουργών που έχουν σφραγίσει το ελληνικό τραγούδι, απόλυτα εναρμονισμένα με το ιδιαίτερο και ατμοσφαιρικό της ύφος.

Μαζί της στη σκηνή, η νεότερη γενιά δίνει το δικό της δυναμικό παρόν. Η Νεφέλη Αντωνίου συμμετέχει στο πρόγραμμα, φέρνοντας τη δική της φρέσκια ερμηνευτική ματιά, δημιουργώντας έναν γοητευτικό καλλιτεχνικό διάλογο που υπόσχεται να συγκινήσει.

Μια βραδιά κάτω από τα αστέρια, όπου το παρελθόν συναντά το παρόν και το τραγούδι γίνεται μια κοινή, λυτρωτική αγκαλιά.

Η συναυλία εντάσσεται στο πλαίσιο των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Αγίου Νικολάου, σε μια διοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης.





ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

· Ερμηνεία: Ζωή Λιαντράκη

· Συμμετέχει: Νεφέλη Αντωνίου

· Επιμέλεια Προγράμματος: Κατερίνα Αντωνίου

· Marketing - Επικοινωνία: Κωνσταντία Κατσιάμπα

· Εταιρεία Διοργάνωσης: Religious Tour

ΜΟΥΣΙΚΟΙ:

· Πλήκτρα: Νίκος Δασενάκης

· Βιολί: Μιχάλης Σπυριδάκης





Ταυτότητα Εκδήλωσης:

· Τίτλος Παράστασης: «Ανήκω μόνο σε 'μένα»

· Ημερομηνία: Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2026

· Ώρα Έναρξης: 20:00

· Τοποθεσία: Προαύλιος χώρος Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Σισίου, Δήμος Αγίου Νικολάου

· Διοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης

· Συνδιοργάνωση: Δήμος Αγίου Νικολάου

· Είσοδος: Ελεύθερη

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