Ενεργοποιήσεις δικαιωμάτων: 45.000 οριστικοποιημένες αιτήσεις σε έναν αγώνα δρόμου μέχρι τις 16 Οκτωβρίου

Σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση βρίσκεται η διαδικασία των ενεργοποιήσεων των αγροτικών δικαιωμάτων, καθώς μέχρι και χθες, 28 Σεπτεμβρίου, είχαν οριστικοποιηθεί πανελλαδικά περίπου 45.000 αιτήσεις, ενώ η προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας λήγει στις 16 Οκτωβρίου. Το πρόβλημα ανέδειξε μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη ο διευθύνων σύμβουλος της ProActive, Νίκος Μπουνάκης, ο οποίος περιέγραψε μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, μετά και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Όπως ανέφερε, από τις 4 Αυγούστου, οπότε και άνοιξε η σχετική πλατφόρμα, μέχρι σήμερα έχουν γίνει περίπου 46 αναβαθμίσεις του συστήματος, ωστόσο τα προβλήματα συνεχίζονται.

Ένα από τα βασικά αφορά τη διασταύρωση των στοιχείων. Τα στοιχεία του Κτηματολογίου θα πρέπει να συμφωνούν με εκείνα που εμφανίζονται στο Ε9, ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Μπουνάκη, σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν αποκλίσεις. Το πρόβλημα, όπως σημείωσε, δεν αφορά μόνο την Κρήτη αλλά εμφανίζεται σε πανελλαδικό επίπεδο. Την ίδια ώρα, ο αριθμός των αιτήσεων που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα απέχει σημαντικά από τον αριθμό των παραγωγών που θα πρέπει να εξυπηρετηθούν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας.

Με περίπου 45.000 οριστικοποιημένες αιτήσεις και εκατοντάδες χιλιάδες ακόμη να εκκρεμούν, δημιουργείται εύλογο ερώτημα για το αν μπορεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία μέχρι τις 16 Οκτωβρίου. Ο Νίκος Μπουνάκης περιέγραψε χαρακτηριστικά και τον χρόνο που απαιτείται για κάθε υπόθεση. Όπως είπε, ακόμη και μια ενεργοποίηση που αφορά 18 αγροτεμάχια μπορεί να χρειαστεί περίπου μιάμιση ώρα δουλειάς από τον υπάλληλο, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν προβλήματα ή ασυμφωνίες στα στοιχεία.

Στην εκπομπή τέθηκε επίσης το ζήτημα των κληροτεμαχίων, μετά και από παρέμβαση ακροατή. Για το συγκεκριμένο θέμα ο κ. Μπουνάκης ανέφερε ότι αναμένονται απαντήσεις. Με δεδομένες όλες αυτές τις δυσκολίες, ο ίδιος έθεσε και το ζήτημα των πληρωμών των παραγωγών, διερωτώμενος πώς είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί έγκαιρα η διαδικασία και να υπάρξουν πληρωμές τον Οκτώβριο, όταν ακόμη και σήμερα μεγάλος αριθμός αιτήσεων παραμένει σε εκκρεμότητα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ProActive αναφέρθηκε, τέλος, και στην αγορά του ελαιολάδου, επισημαίνοντας ότι δεν θα πρέπει να δημιουργείται αρνητικό κλίμα γύρω από την τιμή του προϊόντος, καθώς, όπως είπε, μια τέτοια εικόνα μπορεί να λειτουργήσει εις βάρος των παραγωγών.

Να σημειωθεί ότι στις 16 Οκτωβρίου αναμένεται στο Ηράκλειο και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς στο πλαίσιο της διαβούλευσης για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική.

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