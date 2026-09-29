Αγροτικές επιδοτήσεις: Έκθεση προειδοποιεί για περικοπές κονδυλίων προς την Ελλάδα

Σε μια εξαιρετικά κρίσιμη καμπή για τον πρωτογενή τομέα της Ελλάδας, η χώρα φέρεται να βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο περικοπής κοινοτικών αγροτικών κονδυλίων, σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είδε το φως μέσω του POLITICO.

Η 40σέλιδη έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG AGRI) επικρίνει το έργο των ελληνικών αρχών που φέρουν την ευθύνη για τη σωστή διαχείριση των κοινοτικών πόρων και προειδοποιεί για περικοπές τους. Στο έγγραφο σημειώνεται χαρακτηριστικά ότι «υπό αυτές τις συνθήκες, η DG AGRI διατηρεί το δικαίωμα να προτείνει τον αποκλεισμό από την κοινοτική χρηματοδότηση μέρους των δαπανών» που λαμβάνει σήμερα η Ελλάδα.

Αν και η κυβέρνηση προχώρησε στην αναστολή λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, η έκθεση της AGRI καταγράφει συνέχιση της μη συμμόρφωσης με τους κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες, εστιάζοντας κυρίως στις επιδοτήσεις για τους κτηνοτρόφους, τις βοσκήσιμες γαίες και τη βιολογική γεωργία.

Κάλυψη της Κομισιόν προς την Αθήνα

Σε μια προσπάθεια να υποβαθμιστεί η ένταση, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναγνώρισε τις προσπάθειες της ελληνικής πλευράς και παρείχε διευκρινίσεις για τη φύση της συγκεκριμένης έκθεσης. Όπως τονίζουν πηγές της Κομισιόν, η ελληνική κυβέρνηση έχει λάβει αποφασιστικά μέτρα τους τελευταίους μήνες για τη βελτίωση της διαχείρισης των κονδυλίων της ΚΑΠ και αντιμετωπίζει την κατάσταση με ιδιαίτερη σοβαρότητα, ενημερώνοντας τακτικά την Επιτροπή για την πρόοδο στην εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης.

«Η επιστολή στην οποία ενδεχομένως αναφέρεστε δεν συνιστά την τελική θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», ξεκαθαρίζει η ίδια πηγή, προσθέτοντας ότι πρόκειται για ένα «προκαταρκτικό, διοικητικό και τεχνικό βήμα», το οποίο αποτελεί μέρος της συνήθους διαδικασίας ελέγχου που εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη.

Η Επιτροπή διευκρινίζει ότι η διαδικασία αυτή αφορά κυρίως προβλήματα του παρελθόντος, για την αντιμετώπιση των οποίων οι δύο πλευρές εργάζονται από κοινού. Η συνεργασία ανάμεσα στην Αθήνα και τις υπηρεσίες της Επιτροπής χαρακτηρίζεται από τις Βρυξέλλες ως εξαιρετικά εποικοδομητική, με την επισήμανση ότι έχει ήδη σημειωθεί σημαντική πρόοδος, αν και απομένει ακόμη δουλειά.

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου εν ενεργεία βουλευτές

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς συμπίπτει με τις σαρωτικές έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για εκτεταμένη απάτη. Στο μικροσκόπιο των δικαστικών αρχών βρίσκονται δεκάδες περιπτώσεις ατόμων που εισέπρατταν παράνομα επιδοτήσεις για εκτάσεις γης που δεν τους ανήκαν ή για αγροκτηνοτροφικές εργασίες που δεν πραγματοποίησαν ποτέ.

Παράλληλα, στις 2 Οκτωβρίου ανοίγει η αυλαία των δικών τεσσάρων εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, ενώ διώξεις έχουν ασκηθεί και κατά μη πολιτικών προσώπων, μεταξύ των οποίων πρώην υψηλόβαθμα στελέχη της δημόσιας διοίκησης. Στις περιπτώσεις επτά βουλευτών οι υποθέσεις αρχειοθετήθηκαν.

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