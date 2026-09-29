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GOSSIP - LIFESTYLE

Ριφιφί: Η Όλγα εξομολογείται τη δική της ιστορία και τον τραγικό τρόπο που έχασε παιδί της

μουμουρη
clock 14:00 | 29/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τι θα δούμε απόψε στη σειρά Ριφιφί; 

Μετά το ατύχημα που παραλίγο θα ήταν μοιραίο για τον Βάκη, η Όλγα μαζεύει όλη την ομάδα στη μάντρα και τους λέει ότι πρέπει να σταματήσουν. Αναγκάζεται να τους εξομολογηθεί την δική της ιστορία και τον τραγικό τρόπο που έχασε παιδί και άντρα.

Δεν θέλει να χαθεί κι άλλη ζωή εξαιτίας της τράπεζας. Αυτά που λέει όμως αντί να διαλύσουν την ομάδα την συσπειρώνουν. Κανείς δεν δέχεται να σταματήσει. Και το κομπρεσέρ ξαναμπαίνει σε λειτουργία.

Γεννήτρια, υποστυλώματα, ράγες, βαγονέτο όλα όπως τα έχουν σχεδιάσει. Και το τούνελ προχωράει μέχρι που πέφτουν πάνω στην ατσαλένια πλάκα που τους χωρίζει από τον τοίχο των θυρίδων.

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