Πήγε να πιάσει το σακάκι της σε απόκρημνη πλαγιά και εγκλωβίστηκε (Εικόνες)

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Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Αγίας Άννας στην Αμοργό, όταν στήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού για μια Γαλλίδα που βρέθηκε παγιδευμένη σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα κατέβηκε στην πλαγιά προκειμένου να πιάσει το σακάκι της.

Αμοργός: Πώς παγιδεύτηκε στην πλαγιά - Η επιχείρηση απεγκλωβισμού

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 17:00, όταν η γυναίκα αποφάσισε να κατεβεί την πλαγιά προκειμένου να πιάσει το σακάκι της που είχε πέσει. Ωστόσο, φτάνοντας περίπου στη μέση της διαδρομής, διαπίστωσε ότι ήταν αδύνατον να επιστρέψει πίσω με ασφάλεια.

Για το συμβάν ειδοποιήθηκε αμέσως η Αστυνομία, η οποία ζήτησε τη συνδρομή της Εθελοντικής Διασωστικής Ομάδας Κρίσεων (ΕΔΟΚ). Τα μέλη της διασωστικής ομάδας έσπευσαν στο σημείο και, με συντονισμένες ενέργειες, κατάφεραν να προσεγγίσουν τη γυναίκα και να τη μεταφέρουν ασφαλή σε προσβάσιμο έδαφος.

Η περιπέτεια της γυναίκας έληξε αίσια, χωρίς να αναφερθεί κάποιος σοβαρός τραυματισμός.

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