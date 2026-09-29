ΔΕΥΑΗ: 900.000 ευρώ το μήνα για τη ρύθμιση του χρέους στη ΔΕΗ

Στη ρύθμιση του χρέους της προς τη ΔΕΗ αποφασίζει να προχωρήσει η ΔΕΥΑΗ, προκειμένου να αναχαιτίσει τα οξύτατα οικονομικά προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει καθώς το χρέος της έχει ανέβει στα 24 εκ. ευρώ.

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι όπως είχε αποκαλύψει ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ Γ. Βουρεξάκης η ΔΕΗ λόγω του απλήρωτου χρέους είχε αρνηθεί να ηλεκτροδοτήσει μια γεώτρηση στον Άγιο Μύρωνα με αποτέλεσμα πλέον το χρέος να δημιουργεί σοβαρά λειτουργικά προβλήματα στη δημοτική επιχείρηση.

Το σχέδιο διαχείρισης του χρέους προς τη ΔΕΗ περιλαμβάνει τη ρύθμιση του σε 90 δόσεις που θα εξοφληθούν σε βάθος 7,5 χρόνων, όπου η μηνιαία δόση θα ανέρχεται στο ποσό των 900 χιλιάδων ευρώ. Η εκτίμηση της ΔΕΥΑΗ είναι ότι το ποσό αυτό έχει τη δυνατότητα να μειωθεί καθώς δίδεται επιβράβευση σε όποιον πληρώνει εμπρόθεσμα και αυτό το μπόνους συνέπειας ανέρχεται στο 10% της μείωσης της τιμής της οφειλής.

Ωστόσο είναι ξεκάθαρο ότι ακόμα και έτσι το ποσό στο οποίο καλείται να ανταποκριθεί κάθε μήνα η ΔΕΥΑΗ για να πληρώσει τη ΔΕΗ είναι τεράστιο, και το βαρύτατο αυτό κόστος θα μεγαλώνει όσο δεν δρομολογείται λύση στην ουσία του προβλήματος που δεν είναι άλλο από τον τρόπο χρέωσης του ηλεκτρικού ρεύματος το οποίο αντί να κοστολογείται σαν βιομηχανικό, χρεώνεται ως οικιακό.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα χρέη όλων των δημοτικών επιχειρήσεων να έχουν ανέβει σε δυσθεώρητα ύψη, και να μην μπορούν να τα διαχειριστούν. Σε όλα αυτά θα πρέπει να προστεθεί και ο παράγοντας της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων ( ΡΑΑΕΥ) η οποία για να εγκρίνει την διαχειριστική επάρκεια της δημοτικής επιχείρησης της ζητά να είναι συνεπής στις οφειλές της και την ίδια ώρα να μπορεί να ανταποκριθεί σε μια εξαιρετικά απαιτητική ψηφιακή γραφειοκρατία δια μέσω της οποίας θα έχει πλήρη και αναλυτική εικόνα της καθημερινής λειτουργίας της με αναλυτικά για στοιχεία σε σχέση με την κατανάλωση του νερού, τις ανείσπρακτες οφειλές και το ισοζύγιο πληρωμών.

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