Από βοσκότοπος σε δάσος: Η επιστροφή ενός είδους μετά από έναν αιώνα

Πριν από 25 χρόνια, ο Νίκολας και η Ρακέλ Λοκ ξεκίνησαν μια προσπάθεια αναγέννησης μιας πρώην κτηνοτροφικής περιοχής στην πολιτεία του Ρίο ντε Τζανέιρο. Το 2001 ίδρυσαν το Οικολογικό Καταφύγιο Guapiaçu (REGUA), σε έκταση της οικογένειάς τους στον δήμο Κατσοέιρας ντε Μακακού, η οποία είχε υποστεί δεκαετίες αγροκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και αποψίλωσης.

Έκτοτε, στο πλαίσιο της αποκατάστασης του Ατλαντικού Δάσους, φυτεύτηκαν 840.000 ιθαγενή δέντρα σε πρώην βοσκοτόπους. Σύμφωνα με το World Land Trust, η δράση αυτή συνέβαλε στην αποκατάσταση περίπου 607 εκταρίων δάσους και στη σύνδεση απομονωμένων περιοχών βλάστησης.

Η αναγέννηση του οικοσυστήματος έφερε πίσω και την άγρια ζωή, με το καταφύγιο να καταγράφει εκατοντάδες είδη πουλιών και πολλά ακόμη ζώα. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η επιστροφή του τάπιρου της Νότιας Αμερικής (anta sudamericana), ο οποίος είχε εξαφανιστεί από την πολιτεία για περισσότερα από 100 χρόνια. Η τελευταία καταγραφή του είχε γίνει το 1914 στο Εθνικό Πάρκο Serra dos Órgãos.

Το 2017, το REGUA, το πρόγραμμα Refauna και ερευνητές από το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης, Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ρίο ντε Τζανέιρο ξεκίνησαν την επανεισαγωγή του είδους, απελευθερώνοντας τρεις τάπιρους. Τα ζώα προσαρμόστηκαν και αναπαράχθηκαν στη φύση, με οκτώ μικρά να έχουν γεννηθεί στο καταφύγιο έως το 2025.

Έτσι, μια οικογενειακή πρωτοβουλία εξελίχθηκε σε ένα σημαντικό έργο οικολογικής αποκατάστασης, με περισσότερα από 600 εκτάρια δάσους να έχουν αναγεννηθεί και ένα είδος που είχε χαθεί για έναν αιώνα να επιστρέφει στην περιοχή.

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