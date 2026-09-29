Καρυστιανού για Γεωργιάδη: «Είναι άσχετος με την ιατρική - Δεν έχω κανένα πρόβλημα να με ελέγξουν»

Η Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε στον Άδωνι Γεωργιάδη, τονίζοντας ότι της επιτίθεται χωρίς καμία ισχύ, με αφορμή την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, στην εκπομπή «Επόμενη Στάση-Ενημέρωση» του 102fm.

«Και ο κύριος Γεωργιάδης και η κυρία Παγώνη κάνουν πολιτική. Είναι 100% πολιτική. Και τα Τέμπη και ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι πολιτική. Εγώ δεν έλαβα καμία ενημέρωση για έλεγχο. Ο υπουργός Υγείας προσπαθεί να με τρομοκρατήσει. Χωρίς να έχει γίνει ενημέρωση σε εμένα, να λέει δημόσια ότι θα γίνει έλεγχος», τόνισε η κα Καρυστιανού, επισημαίνοντας: «Δεν έχω κανένα πρόβλημα να έρθει και να με ελέγξει κάποιος. Άλλο αυτό και άλλο να βγαίνουν άνθρωποι που είναι σε θεσμικές θέσεις και να προσβάλλουν κάποιους, ενώ ξέρουν ότι είναι νομικά καλυμμένοι. Είναι λάθη ανεπίτρεπτα για τον υπουργό Υγείας».

Όπως είπε η κα Καρυστιανού, «μηχανήματα βιοανάδρασης υπάρχουν παντού, σε Ελλάδα και Αμερική, δεν χρειάζονται άδεια, μπορεί να τα πάρει και ένας ιδιώτης» άλλωστε «ο κύριος Γεωργιάδης ξεκίνησε τους ελέγχους μετά τον θάνατο του Μαζωνάκη όχι από τα ιατρικά μηχανήματα που είναι σε χώρους που θα πρέπει να πληρούν προδιαγραφές και έχουν κινδύνους για τη ζωή, αλλά από το μηχάνημα βιοανάδρασης που μπορεί κανείς να το πάρει και στο σπίτι του».

«Είναι τραγικό. Έχουμε μια χώρα-μπάχαλο. Στα ιατρεία γίνεται ό,τι θέλει ο καθένας και δεν είναι μόνο η πλασμαφαίρεση. Και ένας που δεν έχει μπάρμπα στην Κορώνη χρειάζεται να κάνει και έναν χρόνο να πάρει άδεια και ένας που έχει να πάρει αμέσως», τόνισε η κα Καρυστιανού, ενώ πρόσθεσε: «Ο κύριος Γεωργιάδης προσπαθεί να πετάξει λάσπη στο όνομά μου, γιατί έτσι απομακρύνει τη σκέψη του κόσμου από το πραγματικό γεγονός που είναι το ότι είναι ένας υπουργός άσχετος με την ιατρική και επικίνδυνος. Ο κύριος Πατούλης που δίνει άδεια στα δικά του κέντρα ευεξίας ποιος τον ελέγχει; Και τον κάθε κύριο Πατούλη. Είναι πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου και αδειοδοτεί τον εαυτό του;».

Η πρόεδρος του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», μίλησε και για την κβαντική ιατρική, ξεκαθαρίζοντας ότι είναι ένας τομέας που υπάρχει. Η ίδια αναφέρθηκε και στην υπόθεση των Τεμπών, λέγοντας: «Τι να κάνω; Κατέθεσα, γνωρίζοντας ότι συμμετέχω σε κάτι στο οποίο έχω ελάχιστες πιθανότητες να αποδοθεί δικαιοσύνη, για τις δημοσκοπήσεις είπε ότι “τις βλέπουμε αλλά δεν τις πιστεύουμε», ενώ η ίδια θεωρεί απόλυτα εφικτό να πάρει την εξουσία, όχι από αλαζονεία, αλλά με πρόγραμμα, όπως ανέφερε.

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