ΠΑΣΟΚ για Τριαντόπουλο: «Εξακολουθεί η κυβέρνηση να θεωρεί ότι η παραπομπή στη δικαστική διερεύνηση ήταν περιττή;»

«Εξακολουθεί σήμερα η κυβέρνηση να θεωρεί ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία και η παραπομπή στη δικαστική διερεύνηση ήταν περιττή;», ρωτά το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωση που εξέδωσε σχετικά με την παραπομπή στο Ειδικό Δικαστήριο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου «για την αλλοίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών».

Το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «η δικαστική εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της πρότασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής στη βάση της δικογραφίας που είχε σταλεί στη Βουλή. Με έναν γνώμονα: να ανοίξει ο δρόμος της έρευνας από τον φυσικό δικαστή, γιατί η λογοδοσία είναι θεμελιώδης υποχρέωση απέναντι στους πολίτες». Σημειώνει ότι «τότε η Νέα Δημοκρατία επιχειρηματολογούσε ότι δεν προκύπτουν ποινικές ενδείξεις του κ. Τριαντόπουλου από τα στοιχεία της δικογραφίας, ψήφισε το αίτημα του ΠΑΣΟΚ και εν συνεχεία μεθόδευσε εκμεταλλευόμενη την πλειοψηφία της fast track διαδικασίες με αποτέλεσμα η Επιτροπή να μην ολοκληρώσει την προκαταρκτική εξέταση».

«Εξακολουθεί σήμερα η κυβέρνηση να θεωρεί ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία και η παραπομπή στη δικαστική διερεύνηση ήταν περιττή;», ρωτά σε αυτό το πλαίσιο το κόμμα της αξιωματική αντιπολίτευσης.

Το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι η θέση του «ήταν και είναι καθαρή: καμία συγκάλυψη, καμία προνομιακή μεταχείριση, καμία θεσμική έκπτωση». Υπογραμμίζει δε ότι αυτή η αξιακή τοποθέτηση του κόμματος αποτυπώθηκε και στη συνταγματική αναθεώρηση. «Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πρότεινε αναθεώρηση του άρθρου 86 αλλά την παραπομπή των ερευνώμενων μελών της κυβέρνησης να την αποφασίζει πάλι η εκάστοτε πλειοψηφία. Άλλη μια φορά εξαπάτησε τους πολίτες. Επί δύο χρόνια δεσμευόταν για αναθεώρηση του άρθρου 86 και τελικά ”άλλαξε Μανωλιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς”», αναφέρει και σημειώνει: «Σε αντίθεση με το ΠΑΣΟΚ που προτείνει την παραπομπή των υπουργών να αποφασίζουν ειδικά δικαστικά όργανα, ανεξάρτητα από την έγκριση της εκάστοτε κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας για να μπει τέλος στα φαινόμενα ατιμωρησίας».

Διαβάστε επίσης

Τριαντόπουλος: «Δεν θα είμαι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές - Θα αποδειχθεί η αθωότητά μου»

Τέμπη: Στο Ειδικό Δικαστήριο παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος