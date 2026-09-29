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Celine Dion: Τραγούδησε μπροστά στον Πύργο του Άιφελ σε μια μοναδική εμφάνιση

cd
clock 16:00 | 29/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Celine Dion έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, χαρίζοντας στο κοινό μια ξεχωριστή μουσική στιγμή όταν ανέβηκε στην πασαρέλα του σόου της L’Oréal Paris και τραγούδησε τη μεγάλη επιτυχία της «I’m Alive».

Η 58χρονη σταρ εμφανίστηκε ως η μεγάλη έκπληξη του φινάλε της επίδειξης, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Place Joffre, με φόντο τον εμβληματικό Πύργο του Άιφελ.

Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε μέσα από το σκοτάδι, προκαλώντας ενθουσιασμό και θερμό χειροκρότημα από το κοινό.

A post shared by L'Oréal Paris Official (@lorealparis)

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