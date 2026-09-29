Μεγάλη πορεία των Κρητικών της Αθήνας για τα 160 χρόνια από το Ολοκαύτωμα του Αρκαδίου

Μια πρωτοβουλία ιστορικής σημασίας, που αναμένεται να συγκλονίσει την πρωτεύουσα και να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα ενότητας και εθνικής μνήμης στα πέρατα της οικουμένης, αναλαμβάνει ο Ιστορικός Σύλλογος Ρεθυμνίων Αττικής «ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ».

Με αφορμή τη συμπλήρωση 160 χρόνων από την 8η Νοεμβρίου 1866, την ημέρα που η Ιερά Μονή Αρκαδίου μετατράπηκε σε παγκόσμιο σύμβολο αυτοθυσίας και ελευθερίας, διοργανώνεται Μεγάλη Παγκρητική Πορεία Μνήμης την Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026 στο κέντρο της Αθήνας.

Υπό τον τίτλο «ΜΟΝΗ ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΦΛΕΓΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΤΑΚΑΙΟΜΕΝΗ», ως μια άλλη Άφλεκτος Βάτος του Ψηλορείτη, η εκδήλωση φιλοδοξεί να αποτελέσει μια ζωντανή γέφυρα ανάμεσα στο χθες και το σήμερα.

Όπως τονίζουν οι διοργανωτές, δεν πρόκειται για μια τυπική επέτειο ή μια συνηθισμένη πορεία, αλλά για την ίδια τη «ρίζα της λεβεντιάς μας» και την άσβεστη φλόγα που οι Κρήτες κουβαλούν στο DNA τους.

Η Φλόγα του Αρκαδίου και η σημαία - κειμήλιο στους δρόμους της Αθήνας



Η πορεία θα έχει έντονο συγκινησιακό και παραδοσιακό χαρακτήρα. Εκατοντάδες Κρήτες, μέλη των ιστορικών σωματείων της Αττικής, ντυμένοι με τις παραδοσιακές κρητικές φορεσιές, θα διασχίσουν το κέντρο της πόλης κρατώντας ψηλά τις προσωπογραφίες των ηρώων του Αρκαδίου: του Ηγούμενου Γαβριήλ, του Γιαμπουδάκη, της Δασκαλάκαινας και του Δημακόπουλου, δείχνοντας σημειολογικά ότι οι ήρωες αυτοί περπατούν ακόμα ανάμεσά μας.

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Στην κεφαλή της πορείας θα δεσπόζει το πιστό αντίγραφο της σημαίας του Αρκαδίου, το οποίο υφάνθηκε σε αργαλειό από τις μοναχές της Ιεράς Μονής Αγίας Ειρήνης Ρεθύμνου, με χρώματα που έχουν παρασκευαστεί αποκλειστικά από βότανα του Ψηλορείτη. Δίπλα της, θα μεταφέρεται η άγρυπνη φλόγα μέσα σε φανάρι, μεταφερόμενη απευθείας από την Ιερά Μονή Αρκαδίου.





Το Πρόγραμμα της Εκδήλωσης (Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026)



Οι εκδηλώσεις μνήμης θα ξεκινήσουν από νωρίς το πρωί στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και θα κορυφωθούν με την πορεία προς το Σύνταγμα:



• 09:00 π.μ.: Αρχιερατική Θεία Λειτουργία (θα μεταδοθεί σε απευθείας τηλεοπτική κάλυψη από το κανάλι της ΕΡΤ2).



• 10:00 π.μ.: Επίσημη Δοξολογία και Αρχιερατικό Μνημόσυνο.



• 10:45 π.μ.: Συγκέντρωση των συμμετεχόντων στην Πλατεία του Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών.



• Έναρξη Πορείας: Εκκίνηση από τον Μητροπολιτικό Ναό με κατεύθυνση το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα, όπου θα πραγματοποιηθεί η επίσημη κατάθεση στεφάνων από όλα τα συμμετέχοντα κρητικά σωματεία.





Προσκλητήριο ενότητας και χρέους



Ο Σύλλογος Ρεθυμνίων Αττικής «ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ» απευθύνει ανοιχτό, δυναμικό κάλεσμα σε όλα τα κρητικά σωματεία, τους βρακοφόρους, τις χορευτικές ομάδες, τα μέλη και τους φίλους της Κρήτης να δώσουν το «παρών» με τις σημαίες και τα λάβαρά τους.

«Η παρουσία μας δεν είναι απλά τιμή, είναι χρέος απέναντι στο αίμα που χύθηκε στην μπαρουταποθήκη της Ι. Μονής Αρκαδίου», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κάλεσμα, το οποίο κλείνει με το συγκινητικό δίστιχο:

«Δεν είν’ οι ήρωες νεκροί, στη στάχτη δεν κοιμούνται,



Ζούνε μέσα στο μπέτι μας, όσο οι ζωντανοί θυμούνται.»

Πληροφορίες συμμετοχής για τα σωματεία



Για τον καλύτερο συντονισμό της πορείας και την ορθή προσφώνηση των εκπροσώπων κατά την κατάθεση στεφάνων (κάθε σύλλογος μεριμνά για το δικό του στεφάνι), τα ενδιαφερόμενα σωματεία παρακαλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους και τον ακριβή αριθμό των ατόμων έως την 23η Οκτωβρίου 2026.





Τηλέφωνα Επικοινωνίας:



• Κα Ελένη Λιαναντωνάκη: 6947791840



• Κα Όλγα Κουμεντάκη: 6947150481



• Κος Μανώλης Καλλονάκης: 6978311870

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