Τέμπη: Στο Ειδικό Δικαστήριο παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος

Στο εδώλιο του Ειδικού Δικαστηρίου στέλνει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο για την υπόθεση του αποκαλούμενου «μπαζώματος» στα Τέμπη.

Tο δικαστικό συμβούλιο του ανωτάτου δικαστηρίου με βούλευμά του παραπέμπει τον πρώην υφυπουργό σε δίκη ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου, υιοθετώντας αντίστοιχη εισαγγελική πρόταση.

Υπενθυμίζεται πως, ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρουλιάς είχε προτείνει προ μηνών να δικαστούν για παράβαση καθήκοντος, ο Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και τρία ακόμη μη πολιτικά πρόσωπα μεταξύ των οποίων στελέχη της Πυροσβεστικής.

Παράλληλα, ο εισαγγελικός λειτουργός είχε εισηγηθεί να μην παραπεμφθούν στο Ειδικό Δικαστήριο ακόμη τρία μη πολιτικά πρόσωπα τα οποία είχαν κληθεί στα προηγούμενα στάδια για να εξεταστούν με την ιδιότητα του κατηγορούμενου. Αντιθέτως, ζητούσε τον διαχωρισμό της δικογραφίας και τη διαβίβαση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας για να με ελεγχθούν για άλλη πράξη που φέρονται ότι τέλεσαν στο πλαίσιο των προανακριτικών τους καθηκόντων που δεν συνδέεται με το υπουργικό αδίκημα.

Υπενθυμίζεται ότι, τόσο ο Χρήστος Τριαντόπουλος όσο και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι απολογούμενοι ενώπιον της αρεοπαγίτη ανακρίτριας Φωτεινή Μηλιώνη έχουν αρνηθεί οποιαδήποτε σχέση με την κατηγορία που τους αποδίδεται σε σχέση με το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.

Παραπέμπονται ακόμη τέσσερις, μεταξύ των οποίων και ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός

Παραπέμπονται ακόμη τέσσερις, μεταξύ των οποίων και ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός



Μαζί με τον Χρήστο Τριαντόπουλο παραπέμπονται σε δίκη ως συμμέτοχοι στην παράβαση καθήκοντος ο τότε περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο επικεφαλής στον τόπο του συμβάντος της Ελληνικής Αστυνομίας και ο τότε επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

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