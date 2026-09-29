Σάλος με το μηχάνημα βιοανάδρασης στο ιατρείο της Καρυστιανού: «Απαγορεύεται», δηλώνει η Παγώνη

Το μηχάνημα βιοανάδρασης που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της Μαρίας Καρυστιανού κλήθηκε να σχολιάσει η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη.

«Το μηχάνημα που έχει η κυρία Καρυστιανού "χτύπησε κόκκινο" στον έλεγχο. Είναι ένα μηχάνημα βιοανάδρασης που βοηθά να μάθει και να ελέγχει ο γιατρός ορισμένες λειτουργίες του σώματος τον καρδιακό ρυθμό, την αρτηριακή πίεση, την αναπνοή κ.τ.λ. Τώρα δεν ξέρω γιατί το χρησιμοποιεί η Καρυστιανού που είναι παιδίατρος. Δεν ξέρω σε ένα παιδάκι γιατί το χρησιμοποιεί. Απαγορεύεται. Δεν είναι μηχανήματα που χρησιμοποιούμε. Δεν ξέρω γιατί το χρησιμοποιεί, δεν ξέρω πώς το έχει δηλώσει. Για να πάρει αυτό το μηχάνημα, πρέπει να δηλωθεί, να πάρεις την άδεια και μετά να χρησιμοποιηθεί. Απ’ ό,τι ξέρω δεν έχει γίνει», είπε η κυρία Παγώνη στο Mega.

«Αυτή τη θεραπεία δεν τη χρησιμοποιούμε εμείς οι γιατροί, τώρα τι κάνει η Καρυστιανού δεν ξέρω να σας απαντήσω. Μα δεν χρησιμοποιούμε το μηχάνημα αυτό. Ό,τι μηχάνημα υπάρχει σε ένα ιατρείο πρέπει να καταγράφεται και να ενημερώνεται ο αντίστοιχος ιατρικός σύλλογος», πρόσθεσε η κ. Παγώνη.

Ερωτηθείσα αν είναι επικίνδυνο για τον οργανισμό του ασθενούς, απάντησε «όχι, δεν είναι επικίνδυνο για τον οργανισμό. Γίνεται μια καταγραφή, ένας έλεγχος από τις λειτουργίες του σώματος».

«Νομίζω οι απαντήσεις θα πρέπει να δοθούν από την ίδια την Καρυστιανού. Ας πάει, λοιπόν, να γίνει ο έλεγχος και να μας πει πώς το χρησιμοποιεί».

Ο εντοπισμός του μηχανήματος έγινε από το MedWatch και μιλώντας στον ΣΚΑΙ ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης είπε: «Μέσα στα ευρήματα του MedWatch είναι και η κ. Καρυστιανού γιατί διαφημίζει ότι είναι κβαντική γιατρός, ενώ αυτό δεν υπάρχει στην ιατρική επιστήμη και έχει και ένα μηχάνημα βιοανάδρασης, που επίσης δεν υπάρχει».

«Η κυρία Καρυστιανού ελέγχεται, όπως οι άλλοι συνάδελφοί της, όχι εκδικητικά», ξεκαθάρισε ο κ. Γεωργιάδης, υπογραμμίζοντας ότι «τυχόν ποινές θα τις αποφασίσουν οι ιατρικοί σύλλογοι».

Από την πλευρά της η Μαρία Καρυστιανού ανέφερε ότι κάθε έλεγχος είναι «καλοδεχούμενος, αλλά αυτό πρέπει να ισχύει για όλους», ενώ κάλεσε τον υπουργό να απαντήσει σε σειρά ερωτημάτων.

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