Ξεκινά η 3η Γιορτή Ελιάς και Ελαιολάδου με τη στήριξη του Δήμου Βιάννου

Για τρίτη χρονιά το καλοκαίρι στην Άνω Βιάννο, φέρνει στο επίκεντρο τον «υγρό χρυσό», το ελαιόλαδο, μιας και έρχεται στις 14 Αυγούστου η 3η Γιορτή Ελιάς και Ελαιολάδου.

Πρόκειται για μια διήμερη γιορτή, η οποία στοχεύει να φέρει ακόμη πιο κοντά τους ντόπιους ελαιοπαραγωγούς με τους επισκέπτες. Η διοργάνωση του διήμερου κύκλου εκδηλώσεων γίνεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Άνω Βιάννου, με τη στήριξη του Δήμου Βιάννου..

Αξίζει να σημειωθεί πως στα πλαίσια της Γιορτής οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, να γευτούν τοπικά προϊόντα και αυθεντικές συνταγές, να διασκεδάσουν με καλή μουσική και να γνωρίσουν από κοντά τους παραγωγούς του τόπου, μέσα από την έκθεση τοπικών προϊόντων.

Ο Δήμαρχος Βιάννου κ. Παύλος Μπαριτάκης με αφορμή την συγκεκριμένη Γιορτή που έχει γίνει πλέον θεσμός για την περιοχή της Βιάννου, καλεί όλο τον κόσμο να βρεθεί στην Άνω Βιάννο, να γευτεί, αλλά και να μάθει για το ντόπιο ελαιόλαδο και τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα.

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«Η Βιάννος, η περιοχή μας που φημίζεται για την Ιστορία και τον Πολιτισμό της, είναι εξίσου γνωστή και για τον Πρωτογενή Τομέα της.

Ένα από τα κορυφαία παραγόμενα προϊόντα της είναι το ελαιόλαδο, στο οποίο είναι αφιερωμένη η 3η Ελιάς και Ελαιολάδου στην Άνω Βιάννο. Μια γιορτή που έρχεται να αναδείξει το προϊόν, τιμώντας ταυτόχρονα τις Ρίζες και τις Παραδόσεις του τόπου μας.



Αρωγός σε αυτή την προσπάθεια είναι η Δημοτική Αρχή, η οποία στέκεται έμπρακτα στο πλευρό των ελαιοπαραγωγών, στηρίζοντας τους ίδιους και το ποιοτικό λάδι που παράγουν», επισημαίνει στη δήλωση του ο Δήμαρχος Βιάννου, που δεν παραλείπει να δώσει συγχαρητήρια στους διοργανωτές και για τη φετινή Γιορτή που ξεκινά.

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Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα της γιορτής

Παρασκευή 14 Αυγούστου



-Έναρξη γιορτής στις 21:30



-Αγιασμός



-Σύντομοι χαιρετισμοί εκπροσώπων φορέων



-Κεντρικός Ομιλητής Στρατάκης Χρήστος Γεωπόνος Πληροφορικός



-Παρουσίαση εκδήλωσης από την Εύα Παπαδάκη



-Λαϊκή Βραδιά στην πλατεία της Άνω Βιάννου



Σάββατο 15 Αυγούστου



-Κρητική Βραδιά στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Λυκείου Βιάννου

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