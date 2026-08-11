Ασανσέρ «βούτηξε» στο κενό από τον 4ο όροφο με 9 άτομα

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Στιγμές τρόμου έζησαν εννέα άτομα σε πολυκατοικία της Ρωσίας, όταν ο ανελκυστήρας στον οποίο επέβαιναν πραγματοποίησε ελεύθερη πτώση από το ύψος του τετάρτου ορόφου.

Το βίντεο και οι τραυματισμοί

Το εφιαλτικό σενάριο, σύμφωνα με τη New York Post, εκτυλίχθηκε σε πολυκατοικία στην πόλη Μαχατσκαλά του Νταγκεστάν, όταν 9 άτομα μπήκαν στον ανελκυστήρα, ο οποίος επιτρεπόταν να μεταφέρει μόνο έξι.

Βίντεο δείχνει τον ανελκυστήρα να υποχωρεί απότομα προς τα κάτω, εκσφενδονίζοντας βίαια τους επιβάτες του, τον έναν πάνω στον άλλον και ρίχνοντάς τους στο δάπεδο.

Ο ανελκυστήρας έπεσε από ύψος περίπου 15 μέτρων από τον τέταρτο όροφο μέχρι το έδαφος, σύμφωνα με τους αξιωματούχους.

ALERT: Elevator plummets 50 feet and breaks 4 men's legs as it crashed into the ground.







A building in Makhachkala, Dagestan, suffered from a failed elevator after 9 men got onto an elevator meant to hold only 6.







Officials say the elevator fell from the 4th floor to the ground,… pic.twitter.com/nw4WBEJudR — E X X ➠A L E R T S (@ExxAlerts) August 10, 2026

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν γρήγορα στο σημείο και παρείχαν φροντίδα στους τραυματίες. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της περιοχής, τέσσερα άτομα υπέστησαν κατάγματα στα πόδια.

Ωστόσο, όλοι αναμένεται να επιζήσουν.

Παράνομο κτίριο και ποινική έρευνα

Το κτίριο, το οποίο ολοκληρώθηκε το 2021, δεν έλαβε ποτέ πιστοποιητικό καταλληλότητας από τις τοπικές αρχές. Το γεγονός αυτό ώθησε την αρμόδια αρχή πολεοδομίας του Νταγκεστάν να αμφισβητήσει τη νομιμότητα και την ασφάλεια του ανελκυστήρα.

Η πολυκατοικία στην οποία έπεσε ο ανελκυστήρας λέγεται ότι είναι μία από τις 180 φερόμενες ως αυθαίρετες πολυκατοικίες στην περιοχή.

Η Ανακριτική Επιτροπή της Ρωσίας ξεκίνησε ποινική δικογραφία για μη πλήρωση των απαιτήσεων ασφαλείας.

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