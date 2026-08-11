Αυξάνονται οι καταγγελίες για εργασιακές αυθαιρεσίες στο «πικ» της σεζόν στην Κρήτη

Στην κορύφωσή της βρίσκεται η φετινή τουριστική περίοδος στην Κρήτη, φέρνοντας παράλληλα στην επιφάνεια νέες καταγγελίες από ξενοδοχοϋπαλλήλους για παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας.

Οι αναφορές που καταγράφονται στην Επιθεώρηση Εργασίας επικεντρώνονται κυρίως στην υπέρβαση των νόμιμων ωραρίων, τις απλήρωτες ή καταχρηστικές υπερωρίες, την καταστρατήγηση των ρεπό, καθώς και τη γενικότερη απόκλιση μεταξύ των πραγματικών ωρών εργασίας και των δηλωθέντων προγραμμάτων.

Η κατάσταση γίνεται ιδιαίτερα ασφυκτική αυτή την περίοδο, καθώς οι πληρότητες των καταλυμάτων αγγίζουν το 100%, αυξάνοντας κατακόρυφα τις απαιτήσεις. Τμήματα όπως η καθαριότητα, η κουζίνα, η εστίαση και η υποδοχή βρίσκονται στο επίκεντρο της πίεσης, με το προσωπικό να καλείται να καλύψει τεράστιο όγκο εργασίας — πρόβλημα που επιτείνεται σημαντικά από τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού.

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ηρακλείου, Νίκος Κοκολάκης, παρόλο που πραγματοποιούνται έλεγχοι από τους αρμόδιους φορείς, αυτοί κρίνονται ανεπαρκείς. Παρά τις συνεχείς προειδοποιήσεις, δεν είναι λίγοι οι εργοδότες που επιμένουν να αγνοούν το νομοθετικό πλαίσιο.

Από την πλευρά τους, οι εργαζόμενοι υπογραμμίζουν την ανάγκη να ελέγχεται η πραγματική παρουσία τους στον χώρο εργασίας και όχι μόνο τα εικονικά ωράρια που δηλώνονται στα χαρτιά.

Παράλληλα, θέτουν ως μείζον ζήτημα την εξασφάλιση των ημερών ανάπαυσης, καθώς η εξαντλητική εργασία χωρίς διάλειμμα μέσα στο καλοκαίρι εξουθενώνει το προσωπικό.

Πίσω από τη λαμπερή εικόνα των γεμάτων ξενοδοχείων, χιλιάδες εργαζόμενοι διεκδικούν το αυτονόητο. Την έμπρακτη εφαρμογή της εργασιακής νομοθεσίας,από επιχειρηματίες της μειοψηφίας που επιμένουν να την καταστρατηγούν.

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