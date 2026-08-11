ΕΟΤ: Ενισχύει τη διεθνή προβολή της Κρήτης

Τηλεοπτικές εκπομπές με υψηλή τηλεθέαση στο Ηνωμένο Βασίλειο και ισχυρή παρουσία στα social media προβάλλουν Κρήτη και Λασίθι σε μία αγορά με έντονο ενδιαφέρον για ταξίδια και διακοπές στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για το προϊόν ταξιδίου εξοικείωσης που διοργάνωσε στην περιοχή του Λασιθίου ο ΕΟΤ, μέσω της Υπηρεσίας Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας και την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης για το κορυφαίο βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο ITV, από 11 έως 16 Ιουλίου 2026.

Η δράση περιλάμβανε δύο ημέρες ζωντανών μεταδόσεων, στις 14 και 15 Ιουλίου, για τις δημοφιλείς εκπομπές This Morning και Loose Women. Πραγματοποιήθηκαν περίπου έξι ζωντανές συνδέσεις ημερησίως, διάρκειας έως ενάμισι λεπτού η καθεμία, παρουσιάζοντας στο βρετανικό και ιρλανδικό κοινό επιλεγμένες εικόνες και εμπειρίες από την περιοχή.

Μέσα από το τηλεοπτικό περιεχόμενο αναδείχθηκαν η φυσική ομορφιά του Λασιθίου, οι παραλίες και οι δυνατότητες ιστιοπλοϊκού τουρισμού, η τοπική γαστρονομία, η πολιτιστική ταυτότητα, οι υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και τα ποιοτικά καταλύματα της περιοχής. Παράλληλα, προβλήθηκε η Κρήτη ως ένας ολοκληρωμένος, αυθεντικός και πολυδιάστατος προορισμός, κατάλληλος για ταξιδιώτες που αναζητούν υψηλού επιπέδου φιλοξενία και ξεχωριστές εμπειρίες.

Ιδιαίτερα ισχυρή είναι και η παρουσία των δύο εκπομπών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συγκεκριμένα, η εκπομπή This Morning διαθέτει 2,9 εκατ. ακολούθους στο Instagram, 1,8 εκατ. στο X και 3,8 εκατ. στο Facebook ενώ η εκπομπή Loose Women διαθέτει 762 χιλ. ακολούθους στο Instagram, 620 χιλ. στο X και περισσότερους από 909 χιλ. στο Facebook.

Συνολικά, εκτιμάται ότι περισσότεροι από έξι εκατομμύρια καταναλωτές στο Ηνωμένο Βασίλειο θα εκτεθούν στο σχετικό περιεχόμενο μέσω τηλεοπτικών και ψηφιακών καναλιών, ενισχύοντας την αναγνωρισιμότητα της Κρήτης και του Λασιθίου σε μία αγορά με ιδιαίτερα υψηλό ενδιαφέρον για ταξίδια και διακοπές στην Ελλάδα.

Επίσης, μαγνητοσκοπημένο περιεχόμενο από την Κρήτη, προγραμματίζεται να προβληθεί εντός του Αυγούστου 2026. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι εκπομπές This Morning και Loose Women μεταδίδονται καθημερινά σε ζώνες υψηλής τηλεθέασης από το ITV στο Ηνωμένο Βασίλειο και από τη Virgin Media One στην Ιρλανδία. Το πρόγραμμα καλύπτει ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως ειδήσεις, showbiz, μόδα, υγεία, lifestyle, φαγητό, τεχνολογία, ζωντανές συνεντεύξεις και διαγωνισμούς. Η εκπομπή Loose Women μεταδίδεται επίσης καθημερινά από το ITV και παρουσιάζει θέματα επικαιρότητας, lifestyle και ψυχαγωγίας από τη γυναικεία οπτική, με συμμετοχή γνωστών προσκεκλημένων και ζωντανού κοινού.

Η εβδομαδιαία απήχηση του This Morning ανέρχεται σε 3,9 εκατ. τηλεθεατές, ενώ του Loose Women σε 2,5 εκατ. τηλεθεατές. Η συνεργασία με το ITV αξιολογείται ως ιδιαίτερα θετική, λόγω της ευρείας απήχησης των εκπομπών, της σημαντικής επικοινωνιακής αξίας και της δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης και διάχυσης του παραγόμενου περιεχομένου σε πολλαπλές πλατφόρμες.

Η δράση συνέβαλε στην ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της Κρήτης και ειδικότερα του Λασιθίου ως ποιοτικού, αυθεντικού και πολυδιάστατου προορισμού. Παράλληλα, υποστήριξε τη συνολική εικόνα της Ελλάδας ως προορισμού που συνδυάζει φυσικό πλούτο, πολιτισμό, γαστρονομία, δραστηριότητες και υψηλού επιπέδου φιλοξενία. Και εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του ΕΟΤ για στοχευμένη και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, με έμφαση στην προσέλκυση ταξιδιωτών υψηλών απαιτήσεων και στην προβολή προορισμών με ισχυρή ταυτότητα, ποιοτικές υποδομές, αυθεντικές εμπειρίες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

Διαβάστε επίσης

Περιφέρεια Κρήτης: Μουσική βραδιά με τη Ζωή Λιαντράκη στο Σίσι στις 13 Αυγούστου

Δήμος Χερσονήσου: Σημαντική αναβάθμιση οδοφωτισμού