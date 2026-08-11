Δήμος Μαλεβιζίου: 82 Χρόνια μνήμης και τιμής για τους πεσόντες στον Καμαριώτη

Τη μνήμη των κατοίκων του Καμαριώτη που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, θα τιμήσουν ο Δήμος Μαλεβιζίου και η Τοπική Κοινότητα Καμαριώτη.
Η τελετή μνήμης θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 15 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στις 11.00 στο Μνημείο Πεσόντων στον Καμαριώτη.
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