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Δήμος Μαλεβιζίου: 82 Χρόνια μνήμης και τιμής για τους πεσόντες στον Καμαριώτη

καμαριωτης μνημειο
clock 16:15 | 11/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τη μνήμη των κατοίκων του Καμαριώτη που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, θα τιμήσουν ο Δήμος Μαλεβιζίου και η Τοπική Κοινότητα Καμαριώτη.

Η τελετή μνήμης θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 15 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στις 11.00 στο Μνημείο Πεσόντων στον Καμαριώτη.

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