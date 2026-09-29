Συνάντηση της διοίκησης της ΥΠΑ με την ΟΣΥΠΑ

Την Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2026, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Διοίκησης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) θεσμική συνάντηση, κατόπιν πρόσκλησης του Αναπληρωτή Διοικητή, μεταξύ της Διοίκησης της ΥΠΑ αφενός και του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΟΣΥΠΑ) αφετέρου, με σκοπό την εδραίωση ενός ανοιχτού διαύλου επικοινωνίας καιτη διασφάλιση κλίματος εργασιακής ειρήνης.

Αντικείμενο της συζήτησης αποτέλεσαν τα θέματα που αναδείχθηκαν στο από 18.09.2026 Δελτίο Τύπου της ΟΣΥΠΑ.

Κατά τη συζήτηση των δύο μερών, η οποία πραγματοποιήθηκε σε εποικοδομητικό κλίμα, αναλύθηκαν τα υπόψη θέματα και κατατέθηκαν προτάσεις για την ενίσχυση τηςυποστήριξης του προσωπικού κατά την άσκηση των καθηκόντων του, καθώς και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης και αποτελεσματικής λειτουργίας της Υπηρεσίας.

Τέλος, παρουσιάστηκαν οι προκλήσεις της επόμενης περιόδου και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχιστεί ο διάλογος με την πραγματοποίηση νέας συνάντησης στο προσεχές διάστημα, με στόχο μια γόνιμη συνεργασία για την παρακολούθηση και τον βέλτιστο συντονισμό των δρομολογημένων προς επίλυση θεμάτων.

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